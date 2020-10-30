У столиці Франції Парижі озброєний ножами чоловік намагався напасти на поліцейських. Копам довелося відбиватися.

Про інцидент повідомили у місцевому виданні Actu17. Там наголосили, що подія сталася вдень 30 жовтня 2020 року.

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Що відбулося

Спершу місцева жителька Парижа зателефонувала у поліцію. Вони повідомила, що помітила на подвір'ї двох підозрілих чоловіків.

Поліцейські прибули за вказаною адресою. Тоді на них з криком "Аллах акбар!" спробував напасти чоловік. Він був озброєний двома кухонними ножами.

Тоді правоохоронці вимушені були застосувати електрошокер і травматичну зброю. На щастя, ніхто з не постраждав.

Що відомо про нападника

Відомо, що нападником був приблизно 40-річний чоловік. Інший – його батько. Наразі обох підозрюваних затримали. Нападник раніше вже потрапляв в поле зору поліції, повідомляє видання. Подейкують, що у нього шизофренія.

Довідка. Напередодні у Франції оголосили найвищий рівень терористичної загрози, як у 2015 році після терактів у Парижі. Все після нападу на людей у французькій Ніцці поблизу базиліки Нотр-Дам. Тоді озброєний ножем чоловік напав на людей всередині церкви. Є загиблі та поранені. Інцидент трапився вранці 29 жовтня.