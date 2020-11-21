У Парижі протестувальників розганяють водометами та сльозогінним газом: відео
У Парижі 21 листопада тривають протести проти закону про глобальну безпеку. Поліція розганяє людей сльозогінним газом, водометами та кийками.
У французькій столиці протестувальники вирішили розпалити вогонь просто посеред вулиць. Про це повідомляє ТАСС.
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Окрім того, мітингувальники кидали у правоохоронців петарди та пляшки. Епіцентром зіткннення протестувальників та силовиків стала площа Трокадеро.
За даними місцевих ЗМІ, серед протестувальників є багато представників французьких медіа. До акції також долучилися представники "жовтих жилетів".
Французька поліція закликала людей розійтися по домівках.
У Парижі поліція розганяє протестувальників: дивіться відео
Що стало причиною протестів
- Французька влада хоче заборонити поширювати фото, на яких видно обличчя представників поліції. Таке рішення мотивують тим, що публікація світлин порушує фізичну та психологічну недоторканість поліцейських.
- Відповідний законопроєкт вже прийняли у 1 читанні.
- Рішення влади обурило народ. Адже через цю заборону не можна буде контролювати, чи не перевищує поліція свої повноваження.
- У мережі французи вже назвали цей законопроєкт "Орвеллівським", апелюючи до творів відомого письменника Джорджа Орвелла.
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