У Парижі 21 листопада тривають протести проти закону про глобальну безпеку. Поліція розганяє людей сльозогінним газом, водометами та кийками.

У французькій столиці протестувальники вирішили розпалити вогонь просто посеред вулиць. Про це повідомляє ТАСС.

Зауважимо У Франції хочуть заборонити поширювати фото з поліцією: люди вийшли на протест – відео

Окрім того, мітингувальники кидали у правоохоронців петарди та пляшки. Епіцентром зіткннення протестувальників та силовиків стала площа Трокадеро.

За даними місцевих ЗМІ, серед протестувальників є багато представників французьких медіа. До акції також долучилися представники "жовтих жилетів".

Французька поліція закликала людей розійтися по домівках.

У Парижі поліція розганяє протестувальників: дивіться відео

INCROYABLE: Les gendarmes enlevent leurs casques face aux manifestants ce soir à #Paris #StopLoiSecuriteGlobale pic.twitter.com/riqAVoQocB — Le Général (@_LE_GENERAL) November 21, 2020

Що стало причиною протестів