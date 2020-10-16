Парламент Киргизстану 16 жовтня 2020 року скасував режим надзвичайного стану в Бішкеку. Це зробили після відставки президента країни Сооронбая Жеенбекова.

У державній резиденції "Ала-Арча" 16 жовтня 2020 року відбулось позачергове засідання парламенту. На сесії були присутні 76 депутатів. Про це повідомили на сайті 24.kg.

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На засіданні народні депутати розглянули питання про скасування режиму надзвичайного стану в Бішкеку. В результаті, вони вирішили його зняти.