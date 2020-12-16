У Молдові чиновники говоритимуть російською: парламент підвищив статус мови
Парламент Молдови остаточно повернув російській мові особливий статус. Закон ухвалили з ініціативи прихильників чинного президента Ігоря Додона, який найближчим часом поступиться постом Майї Санду.
Закон про статус російської мови ухвалили у другому читанні. Про це повідомили на сайті News Maker.
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Деталі документу
Згідно з документом, громадяни зможуть російською мовою звертатися до:
- органів державної влади;
- державних установ;
- підприємств та організацій.
А також вони зможуть отримувати відповіді мовою звернення.
Відповідальність за порушення
Чиновників зобов'язали за запитом громадян надавати переклад документів російською. Відповідальність за порушення закону несуть керівники органів державної влади, державних і місцевих адміністрацій, громадських об'єднань, а також підприємств, установ і організацій.
Що говорять експерти
Експерти відзначили, що реалізація закону про статус російської мови в Молдові не стимулюватиме національні меншини до вивчення румунської мови. Окрім того, є можливий ризик конфліктів між етнічними групами.
Російська мова у Молдові: коротко
- Раніше чинний президент Молдови Ігор Додон обіцяв до інавгурації Майї Санду підвищити у країні статус російської мови.
- На початку грудня 2020 року парламент Молдови схвалив у першому читанні законопроєкт про статус російської мови.
- Також він погодив повернення російського телебачення.
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