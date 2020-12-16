Парламент Молдови остаточно повернув російській мові особливий статус. Закон ухвалили з ініціативи прихильників чинного президента Ігоря Додона, який найближчим часом поступиться постом Майї Санду.

Закон про статус російської мови ухвалили у другому читанні. Про це повідомили на сайті News Maker.

Варто прочитати Чи готова Україна до членства в ЄС та як на це реагують європейці

Деталі документу

Згідно з документом, громадяни зможуть російською мовою звертатися до:

органів державної влади;

державних установ;

підприємств та організацій.

А також вони зможуть отримувати відповіді мовою звернення.

Відповідальність за порушення

Чиновників зобов'язали за запитом громадян надавати переклад документів російською. Відповідальність за порушення закону несуть керівники органів державної влади, державних і місцевих адміністрацій, громадських об'єднань, а також підприємств, установ і організацій.

Відзначимо! У 2018 році російська мова в Молдові втратила такий статус після того, як Конституційний Суд визнав застарілим чинний закон "Про функціонування мов на території МРСР".

Що говорять експерти

Експерти відзначили, що реалізація закону про статус російської мови в Молдові не стимулюватиме національні меншини до вивчення румунської мови. Окрім того, є можливий ризик конфліктів між етнічними групами.

Російська мова у Молдові: коротко