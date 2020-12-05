Парламент Молдови врізав повноваження президента: різка реакція ЄС
У Євросоюзі розкритикували рішення парламенту Молдови про скорочення повноважень президента. Там вважають, що закон ухвалили поспіхом, непрозоро та всупереч демократичним процесам.
Таке рішення може слугувати корисливим інтересам зацікавлених осіб. На це звернув заяву у своїй заяві Петер Стано, речник Європейської служби зовнішніх справ, пише "Європейська правда".
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Крім цього, він підкреслив, що голосування відбулося у спосіб, який не відображає поваги до необхідних парламентських процедур. Адже ініціативу внесли за 2 тижні після перемоги Санду на президентських виборах.
Ба більше, скандальний документ підтримали політики, яких раніше помітили у причетності до корупції та банківського шахрайства. Це створює ризик, що законодавство може слугувати особистим інтересам, мовиться у заяві.
У ЄС сподіваються, що усі особи, відповідальні за рішення у Молдові – країні, асоційованій з ЄС – поважатимуть верховенство права,
– наголосив Стано.
"А також гарантуватимуть дотримання демократичних стандартів, згідно з очікуваннями народу та базовими принципами амбітної Угоди про асоціацію між ЄС та Молдовою", – додав він.
Скандальне рішення парламентарів: що відомо
- Раніше парламент Молдови ухвалив закон про виведення Служби інформації і безпеки з підпорядкування президента.
- Таку ініціативу висунула політсила чинного президента країни Ігоря Додона – "Партія соціалістів Молдови".
- Новообрана лідерка країни Майя Санду заявила, що це – спроба захоплення державної влади.
- Рішення депутатів обурило громадян. Сотні людей 3 грудня вийшли на протест перед будівлею парламенту Молдови.
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