У Євросоюзі розкритикували рішення парламенту Молдови про скорочення повноважень президента. Там вважають, що закон ухвалили поспіхом, непрозоро та всупереч демократичним процесам.

Таке рішення може слугувати корисливим інтересам зацікавлених осіб. На це звернув заяву у своїй заяві Петер Стано, речник Європейської служби зовнішніх справ, пише "Європейська правда".

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Крім цього, він підкреслив, що голосування відбулося у спосіб, який не відображає поваги до необхідних парламентських процедур. Адже ініціативу внесли за 2 тижні після перемоги Санду на президентських виборах.

Довідка. Проєвропейська кандидатка Майя Санду перемогла на президентських виборах у Молдові. ЦВК затвердила результати голосування, але ще потрібно, аби їх визнав Конституційний суд. Попередньо інавгурація запланована на 24 грудня.

Ба більше, скандальний документ підтримали політики, яких раніше помітили у причетності до корупції та банківського шахрайства. Це створює ризик, що законодавство може слугувати особистим інтересам, мовиться у заяві.

У ЄС сподіваються, що усі особи, відповідальні за рішення у Молдові – країні, асоційованій з ЄС – поважатимуть верховенство права,

– наголосив Стано.

"А також гарантуватимуть дотримання демократичних стандартів, згідно з очікуваннями народу та базовими принципами амбітної Угоди про асоціацію між ЄС та Молдовою", – додав він.

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