Парламент Молдови 3 грудня врізав повноваження президента країни, вивівши з-під його підпорядкування Службу інформації та безпеки. Напередодні новообрана президентка Майя Санду назвала таку ініціативу депутатів "спробою захопити владу".

Молдовський парламент ухвалив 3 грудня закон, за яким контролювати діяльність Служби інформації та безпеки тепер буде саме парламент. Про це повідомляє Newsmaker.

Раніше Майя Санду заявила про спробу "захоплення влади" в Молдові

Раніше це входило до обов'язків президента.

Крім того, депутати призначатимуть директора відомства терміном на 5 років.

Авторами проєкту закону були 2 депутатів від правлячого блоку соціалістів, який перебуває під контролем наразі чинного президента Ігоря Додона.

Проти скандального документа виступили партії МайїСанду та Ренато Усатого.

Нагадаємо, напередодні Санду назвала ініціативу парламенту урізати повноваження президента "спробою захоплення влади" в Молдові. Вона закликала жителів країни вийти на акції протесту через цей проєкт закону.