У парламенті хочуть скасувати карантин вихідного дня. Однак таке рішення може прийняти виключно Кабмін.

Чи вистачить голосів у депутатів, щоб скасувати карантин вихідного дня розповіла заступниця фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Також в ефірі 24 каналу вона говорила про ймовірність такого рішення.

Важливо Неможливо скасувати швидко: у "Голосі" прокоментувати постанову про карантин вихідного дня

Кравчук: Парламент не може скасувати це рішення

Вона наголосила, що скасування карантину вихідного дня – виключно прерогатива Кабінету міністрів. І підкреслила: "Верховна Рада не може скасувати рішення Кабміну".

Довідка. У Раді 16 листопада зареєстрували проєкт постанови про скасування карантину вихідного дня.

Нардепка також додала, що варто захистити підприємців. Однак історія з постановою – виключно популістична і вона особисто не підтримуватиме це.

Підтримка культури

Вона зазначила, що карантин вихідного дня негативно впливає на представників галузі культури. Сьогодні, 17 листопада, має відбутись онлайн-нарада, на якій прем'єр Шмигаль зможе почути, як пережили вихідні культурна та туристична галузі.

Наприклад, деякі заборони, на думку нардепки – абсурдні. Мова йде про великі національні парки чи музеї, де є велика територія і не так багато відвідувачів.

"У музеї більш безпечно, ніж у вагоні метро", – вважає Кравчук.

Що таке карантин вихідного дня? Карантин вихідного дня запровадили на 3 тижні з 14 листопада. У суботу та неділю діють жорсткі обмеження. Зокрема, працюють лише продуктові магазини, АЗС, аптеки, банки, пошта та заклади, що готують їжу на виніс. Підприємці не задоволені обмеженнями та протестують проти скасування карантину.



Обмеження під час карантину / Інфографіка 24 каналу

Дивіться відео з Ради журналістки 24 каналу про карантин вихідного дня: