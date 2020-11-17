Парламент Туреччини погодився відправити військових в Азербайджан , – ЗМІ
Парламент Туреччини підтримав пропозицію президента Реджепа Ердогана відрядити військових в Азербайджан. Про це інформують ЗМІ. Термін місії та чисельність контингенту остаточно визначить адміністрація глави держави.
Туреччина готова взяти участь у моніторинговому центрі
Термін дії місії, відповідно до Конституції країни, може скласти рік. Про це повідомляє Anadolu.
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У документі, за який проголосували парламентарі, зазначено не лише умови спільної заяви щодо Нагірного Карабаху, а також згадано про вимогу Азербайджану щодо створення Спільного моніторингового центру.
Наразі невідомо, скільки військових вирушить до Азербайджану
На прохання Баку, стежити за режимом припинення вогню у регіоні колишнього конфлікту мають представники Росії та Туреччини.
Щодо того, скільки саме турецьких військових поїдуть в Азербайджан та які будуть їхні повноваження, обіцяли оприлюднити в адміністрації Ердогана.
Більше про конфлікт між Азербайджаном та Вірменією щодо Карабаху можна прочитати тут.
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