Парламент Туреччини підтримав пропозицію президента Реджепа Ердогана відрядити військових в Азербайджан. Про це інформують ЗМІ. Термін місії та чисельність контингенту остаточно визначить адміністрація глави держави.

Туреччина готова взяти участь у моніторинговому центрі

Термін дії місії, відповідно до Конституції країни, може скласти рік. Про це повідомляє Anadolu.

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У документі, за який проголосували парламентарі, зазначено не лише умови спільної заяви щодо Нагірного Карабаху, а також згадано про вимогу Азербайджану щодо створення Спільного моніторингового центру.

Наразі невідомо, скільки військових вирушить до Азербайджану

На прохання Баку, стежити за режимом припинення вогню у регіоні колишнього конфлікту мають представники Росії та Туреччини.

Щодо того, скільки саме турецьких військових поїдуть в Азербайджан та які будуть їхні повноваження, обіцяли оприлюднити в адміністрації Ердогана.

Важливо! В угоді, яку 9 листопада підписали Вірменія, Росія та Азербайджан, нічого не мовиться про участь турецьких військових. Натомість, є пункт про розміщення в Нагірному Карабасі російських миротворців терміном на 5 років.

Більше про конфлікт між Азербайджаном та Вірменією щодо Карабаху можна прочитати тут.