У ніч на 10 листопада вірменські протестувальники захопили будівлю парламенту у Єревані. Окрім того, прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян повідомив, що з його резиденції вкрали комп'ютер, годинник та інші особисті речі.

Під час захоплення будівлі парламенту протестувальники нібито обікрали резиденцію глави уряду. Про це Пашинян написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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Комп'ютер, годинник, парфумерію, водійські права та інші речі вкрали з резиденції прем'єр-міністра. Все це, звичайно, "во ім'я батьківщини",

– наголосив Пашинян.

У мережі також показали кадри, як виглядає парламент станом на ранок 10 листопада. На кадрах можна побачити, що деякі кімнати є фактично зруйновані.

Будівля парламенту у Єревані після захоплення: дивіться відео

Захоплення парламенту у Єревані: що відомо