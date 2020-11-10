Як виглядає парламент Вірменії після захоплення протестувальниками: відео
У ніч на 10 листопада вірменські протестувальники захопили будівлю парламенту у Єревані. Окрім того, прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян повідомив, що з його резиденції вкрали комп'ютер, годинник та інші особисті речі.
Під час захоплення будівлі парламенту протестувальники нібито обікрали резиденцію глави уряду. Про це Пашинян написав на своїй сторінці у фейсбуці.
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Комп'ютер, годинник, парфумерію, водійські права та інші речі вкрали з резиденції прем'єр-міністра. Все це, звичайно, "во ім'я батьківщини",
– наголосив Пашинян.
У мережі також показали кадри, як виглядає парламент станом на ранок 10 листопада. На кадрах можна побачити, що деякі кімнати є фактично зруйновані.
Будівля парламенту у Єревані після захоплення: дивіться відео
Захоплення парламенту у Єревані: що відомо
- 10 листопада Вірменія, Росія та Азербайджан підписали угоду про мир у Нагірному Карабасі.
- Відразу після відповідної заяви лідера вірменського уряду Нікола Пашиняна у країні спалахнули масові протести.
- Протестувальники увірвалися до будівлі парламенту. Вони вимагають відставки Пашиняна.
- Президент Вірменії Армен Саркісян вже заявив, що не брав участі у перемовинах щодо миру у Нагірному Карабасі, а про угоду дізнався зі ЗМІ.
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