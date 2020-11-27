У парламенті Тайваню 27 листопада депутати опозиційної партії закидали опонентів свинячими тельбухами. Це сталося під час палкої дискусії щодо імпорту зі США свинини, яка містить шкідливі добавки.

Опозиціонерів вже встигли розкритикувати за марну трату їжі. Про це повідомляє Business Insider.

Читайте також У Луцьку ковід-дисидент викликав копів та побив їх

Чому так розізлилися опозиціонери

Президентка Тайваню Цай Інвень у серпні 2020 року оголосила, що з січня 2021 року уряд дозволить імпортувати зі Сполучених Штатів свинину, яка містить рактопамін. Ця кормова добавка підвищує м'язову масу тварин, але заборонена в ЄС, Китаї та Росії через можливі негативні наслідки для організму людини.

Також глава держави дозволила завозити не зовсім свіжу яловичину – понад 30 місяців "витримки". Опозиціонери виступили проти цього.

У парламенті Тайваню опозиціонери закидали опонентів свинячими тельбухами: фото Business Insider і AP

Прем’єр Китаю Су Чженьчан якраз мав виступити з доповіддю щодо рішення влади. До зали він зайшов під свист і звуки транспарантів. А коли підійшов до трибуни, на главу уряду буквально посипався дощ зі свинячих кишок. Законодавці правлячої партії намагалися їх зупинити, але це призвело до хаосу та сутичок.

Сутички в парламенті Тайваню через імпорт свинини зі США: відео editorji

Чим закінчилася перепалка

Опозиціонерів розкритикували за марну трату їжі, якою пропахнуло все приміщення, та закликали повернутися до виважених дебатів.

Водночас ініціатори ідеї заявили, що рішення було спонтанним, насправді свинину завозити не планували.