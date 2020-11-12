Успішний демократичний розвиток України можливий лише у формі парламентської республіки з двопалатним парламентом, одна з палат якого представлятиме регіони. Це буде логічним завершенням процесу децентралізації та водночас дозволить знайти шляхи до єднання країни.

Про це заявив лідер політичної партії "За майбутнє" Ігор Палиця.

"Люди хочуть бачити у владі професіоналів, які здатні підняти економіку й помирити українців. Саме тому вперше в політичній історії вони віддали свої електоральні симпатії партії "За майбутнє" – політичній силі, яка, будучи створена лише кілька місяців тому, вже увірвалася до п'ятірки лідерів електоральної підтримки", – заявив політик.

Зокрема, згідно з останнім соціологічним дослідженням групи "Рейтинг", на майбутніх парламентських виборах за політсилу готові проголосувати 4,5% виборців. Це показник у межах соціологічної похибки щодо прохідного бар'єра до парламенту.

Опитування проводилося 2 – 3 листопада серед громадян України віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2 тис. респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.