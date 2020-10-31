На виборах до парламенту, які 31 жовтня відбулися у Грузії, лідирує провладна партія "Грузинська мрія". Натомість блок Міхеїла Саакашвілі посідає другу позицію. Детальніше про результати екзитполів – читайте далі.

Попередньо до грузинського парламенту проходять 9 партій, про це повідомляє 24 канал.

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Екзит-пол компанії Survation:

провладна партія "Грузинська мрія" – 52,26%;

"Єдиний національний рух" (опозиційна коаліція, сформована партією Саакашвілі) – 25,33 %;

%; опозиційна сила "Європейська Грузія" – 4% ;

; партія "Гірчі – 3,5% ;

; партія "Лело" – 2,6%;

ультраправий "Альянс патріотів" – 2,3%;

виборчий блок Георгія Вашадзе – 2,3% ;

; Грузинська лейбористська партія – 1,2%

партія "Громадяни" – 1%.

Екзитпол на парламентських виборів в Грузії у американської компанії Edison Research замовила телекомпанія "Формула".

Екзитпол від Edison Research:

"Грузинська мрія" – 46% ;

; "Єдиний національний рух" – 28% ;

; "Європейська Грузія" – 5% ;

; "Лело" та "Гірчі" – по 3% ,

, "Альянс патріотів" – 2%.

Зверніть увагу! За результатами екзитполів, до парламенту не проходить проросійська партія "Єдина Грузія".

Парламентські вибори 2020 у Грузії: основне

Вибори до парламенту Грузії провели за новою виборчою системою, завдяки цьому туди зможуть потрапити нові політичні сили. Прохідний бар'єр склав лише 1%. Право формувати більшість матиме лише партія, яка отримає понад 40,54% підтримки.

Що ще змінилося? Зменшили кількість депутатів, яких обирають за мажоритарною системою, збільшили кількість місць за пропорційною системою. Детальніше – читайте за посиланням.