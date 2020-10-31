Результати екзитполів на виборах у Грузії: які шанси у блоку Саакашвілі
На виборах до парламенту, які 31 жовтня відбулися у Грузії, лідирує провладна партія "Грузинська мрія". Натомість блок Міхеїла Саакашвілі посідає другу позицію. Детальніше про результати екзитполів – читайте далі.
Попередньо до грузинського парламенту проходять 9 партій, про це повідомляє 24 канал.
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Екзит-пол компанії Survation:
- провладна партія "Грузинська мрія" – 52,26%;
- "Єдиний національний рух" (опозиційна коаліція, сформована партією Саакашвілі) – 25,33%;
- опозиційна сила "Європейська Грузія" – 4%;
- партія "Гірчі – 3,5%;
- партія "Лело" – 2,6%;
- ультраправий "Альянс патріотів" – 2,3%;
- виборчий блок Георгія Вашадзе – 2,3%;
- Грузинська лейбористська партія – 1,2%
- партія "Громадяни" – 1%.
Екзитпол на парламентських виборів в Грузії у американської компанії Edison Research замовила телекомпанія "Формула".
Екзитпол від Edison Research:
- "Грузинська мрія" – 46%;
- "Єдиний національний рух" – 28%;
- "Європейська Грузія" – 5%;
- "Лело" та "Гірчі" – по 3%,
- "Альянс патріотів" – 2%.
Парламентські вибори 2020 у Грузії: основне
Вибори до парламенту Грузії провели за новою виборчою системою, завдяки цьому туди зможуть потрапити нові політичні сили. Прохідний бар'єр склав лише 1%. Право формувати більшість матиме лише партія, яка отримає понад 40,54% підтримки.
Що ще змінилося? Зменшили кількість депутатів, яких обирають за мажоритарною системою, збільшили кількість місць за пропорційною системою. Детальніше – читайте за посиланням.
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