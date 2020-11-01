Центрвиборчком Грузії підрахував вже 99% голосів на парламентських виборів. За майже остаточними підрахунками, перемогу здобуває владна партія "Грузинська мрія – демократична Грузія".

Дані щодо підрахунку голосів на парламентських виборах публікує Центральна виборча комісія Грузії.

До слова У Грузії розпочалися протести через результати парламентських виборів: фото

За грузинським законодавством, вибори проходять за змішаною системою – дещо схожою до тієї, що була в Україні ще на минулих виборах, коли обирали партії, а також мажоритарних кандидатів.

Втім у Грузії за списками партії до парламенту проходять одразу 75% депутатів – 120 зі 150. Решту 30 депутатів обирають на округах.

Вибори серед партій

Участь у виборах до грузинського парламенту беруть одразу 48 партій, а також 2 політичні блоки. Прохідний бар'єр на цьогорічних виборах визначений всього в 1%.

Список політсил, що проходять у парламент:

"Грузинська мрія – демократична Грузія" – 48,05%;

"Єдиний національний рух – Об'єднана опозиція "Сила в єдності" – 27,07%;

"Європейська Грузія – Рух за свободу" – 3,79%;

"Альянс патріотів Грузії" – 3,18%;

"Стратегія Агмашенебелі" – 3,15%;

"Лело" – 3,17%;

"Гірчі" – 2,92%;

"Алеко Елісашвілі – Громадяни" – 1,34%;

"Лейбористська партія" - 1,1%.

Таким чином лише з квоти в 120 депутатів, яка визначена на партії, владна партія отримає одразу 76 мандатів, а отже одноосібну більшість у парламенті й можливість формувати уряд.

Натомість опозиція, зокрема "Єдиний національний рух" третього президента Міхеїла Саакашвілі, залишиться й надалі в меншості.

Ситуація на округах

Тут теж не надто радісна ситуація для опозиції. Вже майже остаточно зрозуміло, що 13 мандатів з 30 округів отримає владна "Грузинська мрія".

За грузинським законодавством, щоб пройти в парламент, кандидат має набрати понад 50% голосів. В інших 17 округах цього поки не вдалося зробити нікому.

Втім кандидати від владної партії лідирують одразу в 16 округах. Єдиним округом, де лідирує представник від опозиційного "Єдиного національного руху", є округ Глдані, але й тут відрив від провладного кандидата несуттєвий – 43,84% проти 42,73%.

Підсумки виборів

Нині вже зрозуміло, що владна партія "Грузинська мрія – демократична Грузія" отримає щонайменше 89 мандатів у 150-місному парламенті. Втім може отримати й зовсім 106 місць.

З таким розкладом не згодні представники опозиції, які заявляють про фальсифікації на виборах. Про факти фальсифікацій говорять і місцеві активісти й деякі західні країни.

Тут свою причетність має і Росія, адже лідером правлячої партії є саме російський бізнесмен грузинського походження – місцевий мільярдер Бідзіна Іванішвілі.

До слова, у Грузії вже розпочалися протести проти таких результатів виборів. Активісти, вимагаючи чесних виборів, зібрали під місцевим парламентом, а потім вирушили до бізнес-центру Іванішвілі.