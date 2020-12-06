У Румунії 6 грудня відбуваються парламентські вибори. Прогнозують, що великі шанси на перемогу мають проєвропейські сили.

Хто може перемогти на виборах

За свідченнями соціологів, найбільші шанси на перемогу має Консервативна Націонал-ліберальна партія прем'єр-міністра Людовіка Орбана. Про це повідомляє DW.

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Партії Орбана прогнозують 28% голосів, опозиційній Соціал-демократичній партії – 23%.

До слова, уряд меншості Орбана утворили після відставки у жовтні 2019 року лівоцентристського кабінету Соціал-демократичної партії, яка зберегла відносну більшість в парламенті.

Що відомо про вибори у Румунії