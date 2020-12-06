Парламентські вибори в Румунії: хто може перемогти
У Румунії 6 грудня відбуваються парламентські вибори. Прогнозують, що великі шанси на перемогу мають проєвропейські сили.
Хто може перемогти на виборах
За свідченнями соціологів, найбільші шанси на перемогу має Консервативна Націонал-ліберальна партія прем'єр-міністра Людовіка Орбана. Про це повідомляє DW.
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Партії Орбана прогнозують 28% голосів, опозиційній Соціал-демократичній партії – 23%.
До слова, уряд меншості Орбана утворили після відставки у жовтні 2019 року лівоцентристського кабінету Соціал-демократичної партії, яка зберегла відносну більшість в парламенті.
Що відомо про вибори у Румунії
- Румуни мають обрати 136 сенаторів і 329 депутатів. Парламентаріїв у країні обирають на 4 роки.
- Голосування у Румунії відбувається за партійними списками. Прохідний бар'єр становить 5% голосів.
- Крім основних конкурентів, у виборах беруть участь кандидати та від інших партій.
- Експерти очікують низької явки. За прогнозами, на виборчі дільниці прийде не більше 40% виборців.
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