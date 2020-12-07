Парламентські вибори в Румунії: хто переміг: опозиціонери чи правляча партія – перші результати
У неділю, 6 грудня в Румунії пройшли вибори до парламенту. Вже є відомим, як результати екзитполів, так і офіційні. Відповідно до них опозиційна Соціал-демократична партія та правляча Національна ліберальна партія набирають приблизно однакову кількість голосів.
Якими були результати екзитполів
В Румунії проводили два паралельних опитування – від інституту CURS-Avangarde і від компанії INSOMAR. І що цікаво, їхні результати суперечать один одному. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на румунські ЗМІ.
До теми Парламентські вибори в Румунії: хто може перемогти
Результати екзитполу, проведеного CURS-Avangarde
- Соціал-демократична партія – 30,5%
- Національна ліберальна партія (лідер – чинний прем'єр Людовік Орбан) – 29%
Дані опитування, проведеного компанією INSOMAR
- Національна ліберальна партія – 32%
- Соціал-демократична партія – 28%
До слова, Орбан після закриття виборчих дільниць висловив упевненість у тому, що його партія "є переможцем цих виборів". Натомість лідер опозиційної політсили Марсель Чіолаку заявив, що результати екзитполу показали оцінку румунами роботи чинного уряду.
Які ще партії долають прохідний бар'єр за даними 2 езитполів
- Еко-ліберальний "Альянс-2020 USR-Plus" – приблизно 16% (прогнозують, що вони будуть готовими створити коаліцію з провладною партією Орбана)
- Націоналістична, консервативна і антизахідна партія "Альянс за єдність румунів" (AUR) – 5,2%
Незадовго до закриття виборчих дільниць явка становила 31,84%. Це є найнижчим показником із часів повалення комунізму в 1989 році та проведення перших незалежних президентських і парламентських виборів у 1990 році.
Попередні офіційні результати
Станом на 3:00 7 грудня вже опрацювали 95% протоколів. Згідно з підрахунками, перемагає опозиційна Соціал-демократична партія. Про це з посиланням на дані місцевої Центральної виборчої комісії повідомив телеканал Digi 24.
- Соціал-демократична партія – 29,8%
- Націонал-ліберальна партія – 25,11%
- "Альянс-2020 USR-Plus" – 14,5%
- Демократичний союз угорців Румунії – 6%
- Альянс за єдність румунів – 8,7%
Решта політсил набрали менше за прохідний 5% бар'єр.
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Коротко про парламентські вибори в Румунії 2020
- Громадяни країни обирали 136 сенаторів і 329 депутатів з 7136 кандидатів (2477 – в Сенат і 4659 – в Палату депутатів).
- Парламентарів обирали на термін чотири роки. Голосування проходило за партійними списками.
- Увійти до складу Палати депутатів спробують також 42 незалежних кандидати, а в Сенат – 1.
- Вибори відбувалися за дотримання протиепідемічних норм.
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