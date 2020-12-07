У неділю, 6 грудня в Румунії пройшли вибори до парламенту. Вже є відомим, як результати екзитполів, так і офіційні. Відповідно до них опозиційна Соціал-демократична партія та правляча Національна ліберальна партія набирають приблизно однакову кількість голосів.

Якими були результати екзитполів

В Румунії проводили два паралельних опитування – від інституту CURS-Avangarde і від компанії INSOMAR. І що цікаво, їхні результати суперечать один одному. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на румунські ЗМІ.

До теми Парламентські вибори в Румунії: хто може перемогти

Результати екзитполу, проведеного CURS-Avangarde

Соціал-демократична партія – 30,5%

Національна ліберальна партія (лідер – чинний прем'єр Людовік Орбан) – 29%

Дані опитування, проведеного компанією INSOMAR

Національна ліберальна партія – 32%

Соціал-демократична партія – 28%

До слова, Орбан після закриття виборчих дільниць висловив упевненість у тому, що його партія "є переможцем цих виборів". Натомість лідер опозиційної політсили Марсель Чіолаку заявив, що результати екзитполу показали оцінку румунами роботи чинного уряду.

Які ще партії долають прохідний бар'єр за даними 2 езитполів

Еко-ліберальний "Альянс-2020 USR-Plus" – приблизно 16% (прогнозують, що вони будуть готовими створити коаліцію з провладною партією Орбана)

Націоналістична, консервативна і антизахідна партія "Альянс за єдність румунів" (AUR) – 5,2%

Незадовго до закриття виборчих дільниць явка становила 31,84%. Це є найнижчим показником із часів повалення комунізму в 1989 році та проведення перших незалежних президентських і парламентських виборів у 1990 році.

Попередні офіційні результати

Станом на 3:00 7 грудня вже опрацювали 95% протоколів. Згідно з підрахунками, перемагає опозиційна Соціал-демократична партія. Про це з посиланням на дані місцевої Центральної виборчої комісії повідомив телеканал Digi 24.

Соціал-демократична партія – 29,8%

Націонал-ліберальна партія – 25,11%

"Альянс-2020 USR-Plus" – 14,5%

Демократичний союз угорців Румунії – 6%

Альянс за єдність румунів – 8,7%

Решта політсил набрали менше за прохідний 5% бар'єр.

Цікаво Скільки платять за газ в Україні та ЄС: порівняння

Коротко про парламентські вибори в Румунії 2020