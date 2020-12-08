Партія Майї Санду "Дія та солідарність" ініціюватиме вотум недовіри уряду. До такого кроку вдадуться, якщо чинний прем'єр Іон Кіку днями сам не піде у відставку.

Про готовність політсили Майї Санду до рішучих дій новообрана президентка Молдови заявила напередодні у телеефірі, повідомляє Newsmaker.

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Якщо найближчими днями не буде відставки уряду, то колеги з фракції PAS ("Дія та солідарність" – 24 канал), імовірно, запропонують вотум недовіри,

– зазначила Санду.

За її словами, інші партії, зокрема соціалісти, також кажуть, що хочуть дострокових виборів. Тому нова президентка з командою пропонує їм "найпростіше рішення".

Що цьому передувало