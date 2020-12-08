Партія Санду готова ініціювати вотум недовіри уряду, однак дає прем'єру шанс
Партія Майї Санду "Дія та солідарність" ініціюватиме вотум недовіри уряду. До такого кроку вдадуться, якщо чинний прем'єр Іон Кіку днями сам не піде у відставку.
Про готовність політсили Майї Санду до рішучих дій новообрана президентка Молдови заявила напередодні у телеефірі, повідомляє Newsmaker.
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Якщо найближчими днями не буде відставки уряду, то колеги з фракції PAS ("Дія та солідарність" – 24 канал), імовірно, запропонують вотум недовіри,
– зазначила Санду.
За її словами, інші партії, зокрема соціалісти, також кажуть, що хочуть дострокових виборів. Тому нова президентка з командою пропонує їм "найпростіше рішення".
Що цьому передувало
- Парламент Молдови 3 грудня схвалив низку суперечливих законопроєктів. Зокрема щодо позбавлення президента контролю над Службою інформації та безпеки. А це відповідно обмежує повноваження Санду.
- Крім того, російській мові хочуть надати статусу офіційної.
- Опозиція та обрана президентка Санду заявили, що голосування було незаконним. Вона закликала громадян до протестів.
- На мітингу 6 грудня Санду виступила з вимогою відставки уряду і дострокових парламентських виборів.
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