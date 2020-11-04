На виборах до Чернівецької міської ради зафіксовано настільки багато фальсифікацій, що, ймовірно, встановити справжній результат виборів буде неможливо.

Партія "За майбутнє" вимагає перерахувати результати усіх дільниць і у разі продовження виявлення фактів фальсифікацій провести в місті перевибори. Про це повідомили у пресслужбі політсили.

"Коли наші кандидати, спостерігачі та члени комісій почали повідомляти про дуже серйозні фальсифікації, ми звернулися до міської ТВК, щоб здійснити перерахунок. На жаль, вирішили перерахувати лише 21 дільницю, але й цього виявилося достатньо, щоб оцінити рівень фальсифікацій. Для прикладу, сьогодні перерахували одну велику дільницю 730274, де проголосували 540 виборців. Лише вдумайтесь у цю цифру: з 540 бюлетенів 430 виявились недійсними. Вони були без печаток. Відбулися дуже-дуже серйозні фальсифікації", – повідомив голова обласного партійного осередку Віталій Ткачук.

У партії вимагають перерахунку бюлетенів до міськради, однак уже наголошують, що в таких умовах встановити справжні результати виборів дуже важко.

Ми будемо домагатися перерахунку й на інших дільницях, але вже видно: фальсифікації дуже серйозні. Тому висока ймовірність, що ми вимагатимемо перевиборів до Чернівецької міської ради,

– заявив Віталій Ткачук.