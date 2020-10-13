Журналісти з'ясували, що "Партію Шарія" фінансує всеукраїнська мережа автозаправок БРСМ-Нафта. Крім того, члени партії у звітності значно зменшують розмір зарплат.

Про це свідчить розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", що, своєю чергою, посилається на листування членів "Партії Шарія", яке отримали від джерел.

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Деталі розслідування

За інформацією журналістів, керівниця підприємств, за якими стоїть бренд БРСМ-Нафта, Анджела Ларкіна схвалює неофіційні фінансові витрати на "Партію Шарія", яка бере участь у місцевих виборах.

Зокрема, за перший квартал 2020 року "Партія Шарія" отримала 1,1 мільйона гривень "пожертв". Згідно з офіційним звітом на зарплати співробітникам витратили близько 224 тисячі гривень. Проте, у неофіційних документах зазначили, що за місяць партія виплатила зарплат на 1,3 мільйона гривень. Однак в цю суму не входять гонорари експертів, що просувають Шарія на телебаченні.

До слова, кожен з експертів отримує гроші за чітким прайсом, який стартує від 45 доларів. Розмір виплат залежить від категорії "професійності".

Бігус наголошує, що сумнівів щодо отриманої від джерел інформації немає. У переписці та звітах вказані персональні дані партійців, номери їх банківських карток тощо. Такої інформації немає у відкритому доступі. До речі, усі деталі розслідування журналісти передали правоохоронцям.