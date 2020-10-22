До Окружного адміністративного суду Києва звернулися з вимогою заборонити "Партію Шарія". Її створив і очолює проросійський блогер Анатолій Шарій. Цікаво, що клопотання про заборону подав його однофамілець – Віктор Шарій.

Позов про заборону "Партії Шарія": що відомо

Відповідну інформацію оприлюднила пресслужба Окружного адмінсуду міста Києва. Згідно з нею, позивач просить визнати протиправною бездіяльність Міністерства юстиції. Ті, зі свого боку, не ухвалили рішення щодо позову Віктора Шарія.

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Останній вимагає зобов’язати Мін'юст через суд заборонити діяльність "Партії Шарія". На думку Віктора Шарія, "використання його прізвища в назві партії не повинно відбуватись без його згоди".

Крім того, Віктор Шарій у позові вказав, що не є членом партії, не працює в ній та не входить до складу її керівних органів.

Наразі адмінсуд вирішує питання щодо відкриття провадження у цій справі.