Українська сторона професійно та відповідально виконує свої зобов'язання в рамках угоди stand-by з МВФ. Вона це робить, попри чисельні спекуляції щодо співпраці України з фондом, які посились передвиборчою риторикою.

Президент України підтвердив, що Україна виконала всі умови першого перегляду програми, яка дозволяє Україні розраховувати на отримання наступних кредитних траншів. Про це повідомив на особистій фейсбук-сторінці голова Ради Національного банку Богдан Данилишин.

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Він ствердив, що Рада з фінансової стабільності схвалила плани скорочення проблемних активів державних банків. Вони передбачають скорочення проблемних активів державних банків:

або до 31% у 2023 році;

або на понад 300 мільярдів гривень.

Зміни у законодавстві

Верховна Рада України внесла зміни до законодавства. Вони стосувалися удосконалення механізмів ліквідації банків та повернення активів. Також забезпечили інституційну незалежність Національного банку та, як результат, макрофінансову стабільність у країні.

Група для переговорів

Уряд створив 21 жовтня 2020 року міжвідомчу робочу групу для координації переговорів з МВФ. До неї увійшли представники:

Офісу Президента;

Кабінету Міністрів України;

Міністерства фінансів;

Національного банку.

Група забезпечить системну координацію державних органів та відомств щодо виконання умов Угоди українською стороною.

Україна має, перш за все, відстоювати національні інтереси у питаннях співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. В контексті ситуації, яка склалася на сьогодні, цифри є більш красномовними за слова,

– зазначив Данилишин.

Він ствердив, що за останні 3,5 роки з України вивели дивіденди на користь нерезидентів у сумі 8,5 мільярда доларів та відсотків за прямими інвестиціями на суму 1,6 мільярда доларів.

Довгострокові позики для українських компаній

За його словами, приблизно 80% дивідендів на користь нерезидентів було виплачено до низькоподаткових юрисдикцій, серед яких Кіпр та Нідерланди. Окрім цього, виплата резидентами України відсотків за кредитами від нерезидентів з 2017 року становила 8,6 мільярдів доларів. Приблизно дві третини негарантованих довгострокових позик українським компаніям були надані резидентами Кіпру, Нідерландів та Британських Віргінських островів.

Зазначимо! Наразі Україна очікує на другий транш від МВФ. Він мав надійти до кінця 2020 року. Третій – вже у 2021 році. Більше новин на цю тему читайте тут.

Що це означає

Це свідчить про те, що сторони цих операцій пов'язані і спрямовані на розмивання податкової бази та виведення прибутків за кордон.

"За портфельними інвестиціями виплата відсотків державним (облігації внутрішньої та зовнішньої позик) та приватним сектором за період з 2017 року по 2 квартал 2020 року перевищила 6,4 мільярда доларів", – додав голова ради Національного банку.