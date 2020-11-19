Парубій підхопив COVID-19: як почувається політик
Ексспікер Ради Андрій Парубій інфікувався COVID-19. Політик розповів, що повідомив про свою хворобу усім, з ким контактував найближчими днями.
Наразі ексспікер добре почувається. Про це Парубій написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Зауважте Голова Чернівецької облради Мунтян захворів на COVID-19: його стан важкий
Отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Повідомив про це усім, з ким контактував останніми днями. Почуваю себе добре, однак повністю самоізолююся. Усім бажаю здоров'я і максимального дотримання заходів безпеки,
– наголосив політик.
Коронавірус в українських політиків: що відомо
- 9 листопада про своє зараження COVID-19 повідомив президент Володимир Зеленський.
- 9 листопада стало відомо також про коронавірус у глави Офісу Президента Андрія Єрмака.
- 11 листопада спікер Ради Дмитро Разумков також повідомив, що у нього коронавірус.
Поділитися новиною