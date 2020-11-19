Ексспікер Ради Андрій Парубій інфікувався COVID-19. Політик розповів, що повідомив про свою хворобу усім, з ким контактував найближчими днями.

Наразі ексспікер добре почувається. Про це Парубій написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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Отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Повідомив про це усім, з ким контактував останніми днями. Почуваю себе добре, однак повністю самоізолююся. Усім бажаю здоров'я і максимального дотримання заходів безпеки,

– наголосив політик.

Зверніть увагу! 19 листопада Парубій заявив, що його викликають на допит у Державне бюро розслідувань. Політик наголошував, що збирається піти.

Коронавірус в українських політиків: що відомо

9 листопада про своє зараження COVID-19 повідомив президент Володимир Зеленський.

9 листопада стало відомо також про коронавірус у глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

11 листопада спікер Ради Дмитро Разумков також повідомив, що у нього коронавірус.

Зверніть увагу! Станом на 19 листопада в Україні зафіксовано новий коронавірусний рекорд. Хворобу виявили відразу у 13 357 людей. Від початку пандемії коронавірусом інфікувалися 583 510 українців.