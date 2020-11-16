Правоохоронці зупинили водія Chevrolet, який працює в одній зі служб таксі Миколаєва. Але пасажир легковика при цьому почав вести себе агресивно.

Внаслідок інциденту пасажир таксі відправив патрульного до лікарні, повідомляє ТСН. Медики діагностували у правоохоронця закриту черепно-мозкову травму.

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Поліцейський проходить амбулаторне лікування.

Що відомо про напад на патрульного в Миколаєві

Ввечері 14 листопада службову машину правоохоронців підрізав таксист. Оскільки він порушив правила дорожнього руху та створив аварійно небезпечну ситуацію, патрульні почали його переслідувати.

Коли порушника зупинили, до розмови із копами приєднався пасажир. Після коротенького діалогу він кілька разів вдарив поліціянта по голові.

Постраждалому довелося викликати швидку. Агресора затримали, а водію виписали штрафі.

Від 5 до 12 років тюрми

Наразі зловмисником, який побив патрульного, займаються слідчі. Кваліфікація справи залежатиме від ступені тяжкості ушкоджень, які отримав правоохоронець. Якщо медики встановлять, що поліцейський отримав легкі або середні побої, зловмиснику загрожуватиме до 5 років обмеження волі, або ж стільки років тюрми.

Втім, якщо ушкодження виявиться тяжким, затриманого можуть засудити до 12 років позбавлення волі.