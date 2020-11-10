Жителі Єревана вийшли на вулицю з протестами та захопили будівлю парламенту. Опозиція заявила, що намагається скликати позачергове засідання, де вимагатиме скасування рішення про перемир'я та розглянути питання про відставку прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна.

Директор Інституту близькосхідних досліджень Ігор Семиволос зазначив, що дипломати визначають результати війни за успіхами інших армій. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

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Без поразки Вірменії на полі бою не можна було б говорити про готовність Пашиняна підписати угоду про капітуляцію Вірменії,

– зазначив експерт.

Чому ухвалили рішення

За його словами, в результату розвалу вірменської оборони та стрімкого нападу військ Азербайджану по всьому фронту, в регіоні виникла доволі складна гуманітарна ситуація. Там заявили про потужну гуманітарну кризу.

Що передбачає угода

Семиволос ствердив, що угода передбачає:

відновлення повного контролю Нагірного Карабаху до грудня 2020 року;

передачу досі окупованих Вірменією територій до складу Азербайджану.

Азербайджан перекладає відповідальність

На його думку, Азербайджан перекладає відповідальність за стан вірменських мешканців на Росію. Тепер вона змушена докласти всіх зусиль для того, щоб з боку Вірменії ця угода виконувалася.

Що буде далі

Директор Інституту близькосхідних досліджень відзначив, що далі відбуватиметься:

плід певних політичних домовленостей;

тиск Москви на вірменську опозицію та загалом на вірменський політичний клас.

Він також додав, цілком можливо, що Пашинян залучиться підтримкою Москви, аби залишитися на своїй посаді, оскільки він виступатиме гарантом дотримання вимог.

Угода про перемир'я у Нагірному Карабасі: що відомо

Угода про домовленість, яку 9 листопада 2020 року підписали Вірменія, Азербайджан та Росія, передбачає припинення бойових дій у Нагірному Карабасі та введення російських миротворців на 5 років.

та введення російських миротворців на 5 років. Згідно з угодою, сторони обміняються військовополоненими та тілами загиблих. А також біженці повернуться до Нагірного Карабаху .

. У Вірменії емоційно відреагували на угоду, сприйнявши її як капітуляцію країни. Обурені люди захопили будівлю парламенту та уряду.

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