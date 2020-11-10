Ми повинні зупинитись, – Пашинян пояснив, чому підписав угоду щодо Нагірного Карабаху
Прем'єр-міністр Вірменії Пашинян пояснив, чому вирішив підписати угоду про припинення конфлікту у Нагірному Карабасі. На цьому наполягали збройні сили країни.
У Вірменії були проблеми з мобілізацією резерву, країна не підготовлена до ведення бойових дій. Про це Пашинян заявив у прямому ефірі на сторінці у фейсбуці.
До теми З'явився повний текст угоди щодо Нагірного Карабаху між Вірменією, Азербайджаном та Росією
Армія говорила, що ми повинні зупинитися, тому що у нас є певні проблеми, перспектива вирішення яких не ясна, і ресурс вичерпаний,
– сказав Пашинян.
Прем'єр наголосив, що потрібно було припинити війну якомога швидше, інакше наслідки були б важкі. За словами політика, військовий ресурс був не ефективний. Бійців, що воювали на передовій, навіть не було ким замінити.
Пашинян переконаний, що альтернативного шляху вирішення ситуації не існувало.
Угода про перемир'я у Нагірному Карабасі: що відомо
- Угоду про перемир'я у Нагірному Карабасі 9 листопада підписали Вірменія, Азербайджан та Росія.
- Домовленість передбачає повне припинення бойових дій у регіоні.
- Крім того, відповідно до угоди у Нагірний Карабах вводять російських миротворців на 5 років.
- Вірменія до 15 листопада 2020 року має повернути повертає Азербайджану Кельбаджарський район, а до 1 грудня 2020 року – Лачинський. Проте Єреван контролюватиме Лачинський коридор, який буде забезпечувати зв'язок Нагірного Карабаху з Вірменією і при цьому не зачіпатиме міста Шуша.
- Внутрішньо переміщені особи і біженці повернуться до Нагірного Карабаху.
- Сторони проведуть обмін військовополоненими та тілами загиблих.
Як відреагували на угоду у Вірменії
Вірмени сприйняли угоду як капітуляцію. Люди захопили і потрощили будівлю уряду та парламенту. Спікера Арарата Мірзояна витягнули з авто та побили.
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