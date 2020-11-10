Прем'єр-міністр Вірменії Пашинян пояснив, чому вирішив підписати угоду про припинення конфлікту у Нагірному Карабасі. На цьому наполягали збройні сили країни.

У Вірменії були проблеми з мобілізацією резерву, країна не підготовлена до ведення бойових дій. Про це Пашинян заявив у прямому ефірі на сторінці у фейсбуці.

До теми З'явився повний текст угоди щодо Нагірного Карабаху між Вірменією, Азербайджаном та Росією

Армія говорила, що ми повинні зупинитися, тому що у нас є певні проблеми, перспектива вирішення яких не ясна, і ресурс вичерпаний,

– сказав Пашинян.

Прем'єр наголосив, що потрібно було припинити війну якомога швидше, інакше наслідки були б важкі. За словами політика, військовий ресурс був не ефективний. Бійців, що воювали на передовій, навіть не було ким замінити.

Пашинян переконаний, що альтернативного шляху вирішення ситуації не існувало.

Угода про перемир'я у Нагірному Карабасі: що відомо

Угоду про перемир'я у Нагірному Карабасі 9 листопада підписали Вірменія, Азербайджан та Росія.

Домовленість передбачає повне припинення бойових дій у регіоні.

Крім того, відповідно до угоди у Нагірний Карабах вводять російських миротворців на 5 років.

Вірменія до 15 листопада 2020 року має повернути повертає Азербайджану Кельбаджарський район, а до 1 грудня 2020 року – Лачинський. Проте Єреван контролюватиме Лачинський коридор, який буде забезпечувати зв'язок Нагірного Карабаху з Вірменією і при цьому не зачіпатиме міста Шуша.

Внутрішньо переміщені особи і біженці повернуться до Нагірного Карабаху.

Сторони проведуть обмін військовополоненими та тілами загиблих.

Як відреагували на угоду у Вірменії

Вірмени сприйняли угоду як капітуляцію. Люди захопили і потрощили будівлю уряду та парламенту. Спікера Арарата Мірзояна витягнули з авто та побили.

Зверніть увагу! Бойові дії між Вірменією та Азербайджаном поновились 27 вересня. Детальніше про перебіг конфлікту читайте за посиланням.