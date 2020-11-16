Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян 15 листопада запросив військових з передової до Єревану. Вони нібито мають розвіяти чутки про зраду навколо угоди про мир у Нагірному Карабаху.

Що сказав Пашинян

Пашинян наголосив, що пишається військовими. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Я сьогодні переглянув десятки відео з солдатами з передової. Я вражений проникливістю хлопців. Хлопці, ви праві. Чекаю вас у Єревані. (Для того, щоб – 24 канал) остаточно вирішити питання тих, хто скиглить під стінами. Пишаюся вами,

– наголосив прем'єр.

Заяву Пашиняна опозиціонери назвали закликом до громадського протистояння між силовиками та протестувальниками.

Однак вже 16 листопада на пресконференції прем'єр наголосив, що запросив військових виключно для того, щоб вони розвіяли чутки про зраду у Нагірному Карабаху.

"Зараз уряд звинувачують в участі у якихось темних схемах. Військові, які стояли на передовій, знають про ситуацію у Карабаху найкраще за всіх. Багато з них просять про зустріч зі мною, і я чекаю їхнього повернення для цього", – наголосив Пашинян.

Прем'єр зауважив, що солдати повернуться до Єревану без зброї.

Зверніть увагу! 9 листопада Вірменія, Азербайджан та Росія підписали угоду про мир у Нагірному Карабаху. Вірмени заявили, що це зрада, і вийшли на масові протести. Детальніше читайте тут.