Прем'єр-міністр Вірменії розповів свою версію перемовин з президентом Росії перед підписанням тристоронньої угоди про перемир'я в Нагірному Карабасі. Нікол Пашинян відмовив Володимиру Путіну, бо не хотів здавати місто Шуша.

Про що домовлялися Пашинян і Путін

Пашинян заявив, що 19 жовтня йому подзвонив президент так званої "Нагірно-Карабаської республіки" Араїк Арутюнян та сказав, "що війну треба зупинити". Про це вірменський прем'єр повідомив у фейсбуці.

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Після цієї розмови Пашинян, за його словами, зателефонував Путіну. Російському лідеру вірменський заявив про необхідність розміщення миротворців з Росії вздовж колишнього кордону Нагірно-Карабаської автономної області і Лачинського коридору. Путін начебто погодився, а Пашинян мав зателефонувати йому ще після обговорень.

Що вийшло у результаті

Прем'єр Вірменії додав, що лідер Росії зателефонував йому згодом. Він повідомив, що президент Азербайджану Ільхам Алієв погодився на пропозицію. Однак уточнив, що миротворці мають розміститися уже на фактичній лінії зіткнення, бо азербайджанські військові не хочуть відходити від позицій в Гадруті та Талиші. Також Вірменія мала взяти на себе зобов'язання з повернення азербайджанців у Шушу.

Припинення вогню стало неможливим, бо я сказав, що навіть якщо погоджуся в питанні Гадрута, я не уявляю можливість здати Шушу Азербайджану,

– заявив Пашинян.

Та додав, що Путін здивувався, чому він проти повернення в Шушу азербайджанців. На аргумент Пашиняна він нібито сказав, що все логічно і "він не був добре обізнаний про деякі тонкощі".

За словами прем'єра, за його згоди частка азербайджанського населення в Шуші перевищила б 90%. А Баку почав би контролювати дорогу в Степанакерт. Пашинян впевнений, що, якби він погодився здати Шушу, Азербайджан висунув нову умову: контролювати дорогу Кармир Шука – Шуша.

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Довідка. 10 листопада Азербайджану та Вірменії вдалося досягти домовленості про припинення вогню в Нагірному Карабасі і введення в регіон російських військових. Після цього в Єревані почалися протести з вимогою відставки Пашиняна. Більше про ситуацію з Нагірним Карабахом читайте за посиланням.