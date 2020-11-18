"Дорожня карта" Пашиняна: прем'єр Вірменії представив подальший план дій для свого уряду
Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян розробив для свого уряду план подальшої роботи. Він називається "Дорожня карта" і містить відразу 15 пунктів.
На реалізацію "Дорожньої карти" відведено пів року. Дедлайн – у червні 2021 року. Про це Пашинян написав на своїй сторінці у фейсбуці.
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Головним відповідальним за ситуацію, що сформувалася у війні, невдачі, післявоєнні ситуації є я. Однак я також є головним відповідальним за подолання цієї ситуації і встановлення стабільності та безпеки в країні,
– наголосив Пашинян
Що передбачає "Дорожня карта"
- Відновлення процесу переговорів щодо Нагірного Карабаху у форматі Мінської групи ОБСЄ.
- Повернення мирних жителів до Нагірного Карабаху та відновлення зруйнованої інфраструктури територій.
- Надання соціальних гарантій людям, які втратили рідних під час війни.
- Зміна виборчого кодексу.
- Перші кроки до створення антикорупційного суду.
- Боротьба з пандемією COVID-19.
- Військова реформа.
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