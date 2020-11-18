Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян розробив для свого уряду план подальшої роботи. Він називається "Дорожня карта" і містить відразу 15 пунктів.

На реалізацію "Дорожньої карти" відведено пів року. Дедлайн – у червні 2021 року. Про це Пашинян написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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Головним відповідальним за ситуацію, що сформувалася у війні, невдачі, післявоєнні ситуації є я. Однак я також є головним відповідальним за подолання цієї ситуації і встановлення стабільності та безпеки в країні,

– наголосив Пашинян

Що передбачає "Дорожня карта"

Відновлення процесу переговорів щодо Нагірного Карабаху у форматі Мінської групи ОБСЄ.

Повернення мирних жителів до Нагірного Карабаху та відновлення зруйнованої інфраструктури територій.

Надання соціальних гарантій людям, які втратили рідних під час війни.

Зміна виборчого кодексу.

Перші кроки до створення антикорупційного суду.

Боротьба з пандемією COVID-19.

Військова реформа.

Зверніть увагу! 9 листопада Вірменія, Азербайджан та Росія підписали угоду щодо миру у Нагірному Карабаху. Вірменський народ назвав це рішення капітуляцією та зрадою. Люди вийшли на протести проти Пашиняна та його уряду. Детальніше читайте тут.