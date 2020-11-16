Прем'єр Вірменії Пашинян вважає себе головним відповідальним за ситуацію у Карабасі
Нікол Пашинян вважає себе основним відповідальним за ситуацію, що склалася в Нагірному Карабасі. Прем'єр-міністр Вірменії заявив про свою вину в тому, що в результаті військових дій низка територій невизнаної республіки відійдуть до складу Азербайджану.
Прем'єр-міністр Вірменії прокоментував свою роль у ситуації, яка склалася у Нагірному Карабасі, під час онлайн пресконференції.
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Звичайно, я розумію, що головним відповідальним за цю ситуацію є я,
– зазначив Пашинян.
За словами прем’єра, зміна пунктів угоди про мир означатиме зміну військової ситуації. "Наразі це не є реалістичним", – уточнив він. Пашинян вважає, що слід провести переговори, бо в документі є положення, які потребують коментарів.
Він також повідомив, що кілька сотень солдатів та офіцерів вірменських ЗС зникли безвісти під час військових дій в Нагірному Карабасі. Прем’єр додав, що в країні оголосять день жалоби "після того, як знайдуть людей".
Що відомо про угоду щодо Нагірного Карабаху
- 9 листопада угоду підписали Вірменія, Азербайджан та Росія. Вірмени сприйняли угоду як повну капітуляцію країни.
- Люди вийшли на вулиці, вимагаючи відставки глави уряду. 10 листопада вони захопили будівлю уряду та парламенту. Спікера Арарата Мірзояна побили.
- 11 листопада опозиції Вірменії не вдалось зібрати позачергове засідання парламенту, аби поставити питання про відставку глави уряду Пашиняна. Для цього не вистачило кворуму.
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