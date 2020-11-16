Нікол Пашинян вважає себе основним відповідальним за ситуацію, що склалася в Нагірному Карабасі. Прем'єр-міністр Вірменії заявив про свою вину в тому, що в результаті військових дій низка територій невизнаної республіки відійдуть до складу Азербайджану.

Прем'єр-міністр Вірменії прокоментував свою роль у ситуації, яка склалася у Нагірному Карабасі, під час онлайн пресконференції.

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Звичайно, я розумію, що головним відповідальним за цю ситуацію є я,

– зазначив Пашинян.

За словами прем’єра, зміна пунктів угоди про мир означатиме зміну військової ситуації. "Наразі це не є реалістичним", – уточнив він. Пашинян вважає, що слід провести переговори, бо в документі є положення, які потребують коментарів.

Він також повідомив, що кілька сотень солдатів та офіцерів вірменських ЗС зникли безвісти під час військових дій в Нагірному Карабасі. Прем’єр додав, що в країні оголосять день жалоби "після того, як знайдуть людей".

Зверніть увагу! Раніше Пашинян звернувся до нації через масові протести у країні. Він наголосив, що відмова підписати заяву щодо Нагірного Карабаху могла б призвести до того, що 20-тисячна вірменська армія опинилася б в оточенні.

Що відомо про угоду щодо Нагірного Карабаху