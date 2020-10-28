Очільник Російської православної церкви патріарх Кирил і його троюрідні сестри володіють коштовною нерухомістю. За інформацією журналістів-розслідувачів, квартири у Москві, Підмосков'ї і Петербурзі коштують майже 3 мільйона 270 тисяч доларів.

Цікаво, що жоден із фактів володіння дорогою нерухомостю патріархом і його сестрами не ставав предметом розслідування всередині РПЦ. Про це мовиться у розслідуванні видання "Проєкт".

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Власниками коштовного майна, за інформацією ЗМІ, є патріарх Кирил та його сестри:

73-річна Лідія Леонова;

63-річна Олена Холодова.

Вони на трьох володіють квартирами у Москві та Петербурзі, а також будинком у Підмосков'ї. Водночас раніше ЗМІ повідомляли, що у повному розпорядженні Кирила перебувають понад 20 резиденцій, патріарх РПЦ володіє також шале у Швейцарії під Цюріхом.

За непідтвердженою інформацією, статки патріарха оцінюються в 4-8 мільярдів доларів. Кирил зберігає заощадження в банках Швейцарії, Італії та Австрії.

Зверніть увагу! У патріархії на запит видання про походження нерухомості не відповіли.