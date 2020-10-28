Патріарх Кирил та його рідні володіють нерухомістю на 3 мільйони доларів: розслідування
Очільник Російської православної церкви патріарх Кирил і його троюрідні сестри володіють коштовною нерухомістю. За інформацією журналістів-розслідувачів, квартири у Москві, Підмосков'ї і Петербурзі коштують майже 3 мільйона 270 тисяч доларів.
Цікаво, що жоден із фактів володіння дорогою нерухомостю патріархом і його сестрами не ставав предметом розслідування всередині РПЦ. Про це мовиться у розслідуванні видання "Проєкт".
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Власниками коштовного майна, за інформацією ЗМІ, є патріарх Кирил та його сестри:
- 73-річна Лідія Леонова;
- 63-річна Олена Холодова.
Вони на трьох володіють квартирами у Москві та Петербурзі, а також будинком у Підмосков'ї. Водночас раніше ЗМІ повідомляли, що у повному розпорядженні Кирила перебувають понад 20 резиденцій, патріарх РПЦ володіє також шале у Швейцарії під Цюріхом.
За непідтвердженою інформацією, статки патріарха оцінюються в 4-8 мільярдів доларів. Кирил зберігає заощадження в банках Швейцарії, Італії та Австрії.
Що відомо про патріарха Кирила?Митрополит Смоленський і Калінінградський Кирил став очільником РПЦ у 2009 році. Після цього він неодноразово потрапляв у гучні скандали. Ставши патріархом при президенті Росії Дмитрові Медведєві, який змінив на посту глави держави Володимира Путіна, Кирил відкрито підтримав Путіна під час його виборчої кампанії 2012 року.
Раніше очільник РПЦ пригрозив Вселенському патріарху Варфоломію страшним судом за вручення Томосу Православній церкві України. Окрім цього, глава Російської православної церкви патріарх Кирил написав листи світовим лідерам про "тиск" української влади на УПЦ МП і "втручання" держави в церковне життя України.