У мереж опублікували відео бійки в ресторані у Святогірську, що в Донецькій області, в якій брав участь представник омбудсмена на Донбасі Павло Лисянський. Уповноважена з прав людини Людмила Денісова призначила службову перевірку й тимчасово відсторонила свого підлеглого.

Відео інциденту опублікував у своєму фейсбуці член наглядової ради в Українській асоціації ресторанів Максим Служенко. Він і розповів, що чоловік на відео – саме Павло Лисянський.

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Як зрозуміло з опублікованого відео, конфлікт виник через карантинні обмеження, яких намагався дотримуватися ресторан. Працівники закладу просили компанію покинути приміщення, бо вони закриваються після 22, як це передбачає законодавство.

У цей час до охоронця піднявся Павло Лисянський. Він підвищив голос і наполягав, що компанія піде з закладу, "щойно доп'є свої напої". Охоронець натомість заявив, що викличе поліцію.

Ти чьо "умнічаєш"? Ти що, "мусарской"? Якщо ти "мусарів" викликаєш, то хто ти? Ти мені "мусарів" збираєшся викликати – ти що, "мусарской"?

– кричав представник омбудсмена.

Після цього він повалив охоронця закладу на підлогу й почав бити ногами. Інші працівники закладу почали кричати комусь, щоб викликали поліцію.

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Першою на цей інцидент відреагувала уповноважена з прав людини Людмила Денісова, помічником якої і є Павло Лисянський. Вона заявила, підлеглий сам розповів їй про цей інцидент.

Службова перевірка буде тривати до 21 грудня 2020 року. До цього часу Павло Лисянський відсторонений від посади. За результатами службового розслідування будуть відповідні заходи реагування,

– заявила Денісова.

Що відомо про Павла Лисянського: