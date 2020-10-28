Уряд призначив Павла Рябікіна головою митниці: що про нього відомо
Новим очільником Державної митної служби України став Павло Рябікін – керівник аеропорту "Бориспіль". Рішення про його призначення схвалив Кабінет Міністрів України під час свого засідання 28 жовтня.
Про призначення Павла Рябікіна стало відомо на черговому засіданні уряду, коли той розглядав питання кадрових призначень. Про це повідомляє 24 канал.
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Лише минулого тижня Кабінет Міністрів призначив на цю посаду як тимчасового виконувача обов'язків голови Євгена Єнтіса. Втім тоді одразу ж і казали, що це лише на період, поки шукають нового постійного очільника.
До слова, останнім повноцінним, тобто без приставки "в. о.", очільником Держмитслужби був Максим Нефьодов, якого звільнили ще 24 квітня 2020 року.
Що відомо про Павла Рябікіна:
- Це 55-річний український менеджер, політик і дипломат. Останнім часом, починаючи з березня 2017 року, він був генеральним директором аеропорту "Бориспіль".
- До цього Павло Рябікін встиг попрацювати народним депутатом трьох скликань, заступником міністра транспорту й зв'язку, а також послом України в Данії.
- Новий очільник митниці одружений з Галиною Рябікіною. У своїй декларації про дітей він нічого не згадує. Разом з дружиною він проживає в Києві, де мають кілька квартир. Також ще одна квартира є в нині окупованому Севастополі.
- Також у своїй декларації Павло Рябікін вказує одразу декілька дорогих автівок, декілька водних засобів і дачу на воді. Лише за основним місцем роботи в "Борисполі" він задекларував майже 5 мільйонів гривень заробітку у 2019 році.