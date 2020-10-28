Новим очільником Державної митної служби України став Павло Рябікін – керівник аеропорту "Бориспіль". Рішення про його призначення схвалив Кабінет Міністрів України під час свого засідання 28 жовтня.

Про призначення Павла Рябікіна стало відомо на черговому засіданні уряду, коли той розглядав питання кадрових призначень. Про це повідомляє 24 канал.

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Лише минулого тижня Кабінет Міністрів призначив на цю посаду як тимчасового виконувача обов'язків голови Євгена Єнтіса. Втім тоді одразу ж і казали, що це лише на період, поки шукають нового постійного очільника.

До слова, останнім повноцінним, тобто без приставки "в. о.", очільником Держмитслужби був Максим Нефьодов, якого звільнили ще 24 квітня 2020 року.

Що відомо про Павла Рябікіна: