Державну митну службу України може очолити генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін.

Конкурс на цю посаду вже завершений, а відповідні документи направили у Кабмін. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила журналістка Соня Кошкіна.

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Що відомо про Павла Рябікіна

55-річний уродженець Києва. Є українським топ-менеджером, юристом, політиком та дипломатом. Навчався у КНУ імені Тараса Шевченка на факультеті міжнародних відносин та міжнародного права.

Працював заступником міністра транспорту та зв'язку України. Крім цього, Рябікін був надзвичайним та повноважним послом України у Данії. Також обіймав посаду заступника голови КМДА.

З 23 березня 2017 року він є генеральним директором міжнародного аеропорту "Бориспіль". У цьому ж році Рябкін посів друге місце в рейтингу кращих менеджерів України.

Був народним депутатом України трьох скликань: двічі безпартійним, один раз – від УДАРу. Найімовірніше, що за результатами місцевих виборів 2020, зможе стати депутатом Київради. Адже балотувався від партії Кличка, яка лідирує, згідно з екзитполами.

Хто очолював українську митницю

У 2019 році Державну митну службу, яка з'явилася внаслідок реорганізації ДФС, очолив Максим Нефьодов. Після його звільнення у квітні 2020 року головним митником став Ігор Мурато.

Вже у серпні його замінив на посаді Андрій Павловський, який до того працював заступником голови Держмитниці. Проте і він на цій посаді довго не протримався.

Напередодні Павловський добровільно пішов з посади виконувача обов'язків керівника митниці. 22 жовтня уряд призначив на його місце Євгена Єнтіса.