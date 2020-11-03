3 листопада НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Слідчі підозрюють його у зловживанні впливом, створенні злочинної організації, метою якої було захоплення влади та ухвалення замовних рішень.

Як починав свою суддівську кар’єру Павло Вовк? Як став став одним із найвпливовіших суддів України? Чому його не можуть зняти з посади попри звинувачення НАБУі ГПУ? Читайте у статті 24 каналу.

До теми Скандального суддю Вовка оголосили у розшук НАБУ

Біографія Павла Вовка

Павло Вячеславович Вовк народився 7 липня 1978 року в Краматорську на Донеччині. Зараз живе у Києві.

Мама Зінаїда Зонтова працювала на заводі. Батько Вячеслав Зонтов помер, коли Павлу був рік. Він і його рідний брат Юрій в дитинстві мали прізвище Зонтов.

Освіта

У 1995-2000 роках Павло навчався у Харківській юридичній академії ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "правознавство" (у 2009 році отримав науковий ступінь кандидат юридичних наук).

Дружина Вовка

У 1999 році, ще під час навчання в університеті, Павло Зонтов одружився зі Світланою Вовк і взяв її прізвище. У них є син і донька. За свідченнями самого Вовка, він офіційно розлучився з дружиною у 2015 році. Але за даними антикорупційних організацій і за словами голови НАБУ Артема Ситника, розлучення Павла і Світлани Вовк було фіктивним, і вони продовжували спільне життя – мешкали в одному будинку, вели спільний побут і разом мандрували на відпочинок за кордон.

Кар'єра Вовка

У 2000 році – одразу після закінчення вишу – Павло Вовк влаштувався слідчим у прокуратурі Шевченківського району Києва. Потім став старшим помічником прокурора з питань статистики.

У 2005-2006 роках Павло Вовк – заступник гендиректора юридичної компанії "Рада". Після цього він майже два роки працював помічником скандального народного депутата 5-го скликання Сергія Ківалова (Партія регіонів) – того самого, що був головою Центральної виборчої комісії і в 2003 році оголошував Віктора Януковича обраним Президентом України.

Подейкують, що саме за протекції Ківалова експрокурор і експомічних нардепа Павло Вовк став у 2007 році суддею Окружного адміністративного суду міста Києва.

Далі Вовк почав стрімко підніматися кар’єрними сходами.

16 квітня 2009 року став членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів за квотою Верховної Ради. А вже у вересні того ж 2010-го Вища рада юстиції призначила Павла Вовка на посаду голови Окружного адміністративного суду міста Києва, на якій він працює ось уже 10 років.

У 2017 році Вовк намагався піднятися ще вище і взяв участь у конкурсі в новий Верховний суд України. Однак отримав негативний висновок щодо його доброчесності від комісії і вибув з перегонів.

Вовк стрімко будував кар'єру / Фото Слово і діло

Плівки Вовка

У липні-2019 у приміщенні Окружного адмінсуду відбувся обшук слідчих НАБУ і ГПУ через аудіозаписи, на яких начебто зафіксовані перемовини Павла Вовка. Тоді в мас-медіа почали вживати термін "плівки Вовка". Втім, "підслуханий" суддя назвав записи "фейком" та "монтажем", а справу проти нього – політичною.

Що на плівках Вовка? На аудіо записах, оприлюднених НАБУ, судді обговорюють позови до Окружного адмінсуду щодо зупинення повноважень членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, зміну складу ВККС, введення до її складу лояльних осіб, кваліфікаційного оцінювання тощо.

2 серпня 2019 року слідчі Генпрокуратури України провели допит Павла Вовка і вручили йому підозру. При цьому Павло звільнився з посади голови Окружного адмінсуду й пішов у відпустку. Але Вища рада правосуддя не підтримала рішення Вовка і залишила його на посаді.

У листопаді 2019 року ГПУ за рішенням Шевченківського суду зупинила розслідування справи Вовка. Прокурорка Юлія Малашич заявила, що в жовтні прокурори подали клопотання про продовження терміну попереднього слідства, але судді не змогли вчасно його розглянути.

21 січня 2020 року Павла Вовка знову обрали головою Окружного адмінсуду Києва.

17 липня НАБУ повідомило Вовку про підозру у створенні злочинної організації та захопленні влади. Але суддя заявив журналістам, що не отримання підозри, бо перебуває у відпустці. Більше того – Вовк запевнив, що не піде з посади через начебто фейковий скандал з плівками.

11 серпня НАБУ оголосило у розшук Павла Вовка і ще сімох фігурантів справи про захоплення влади Окружним судом. Підозру передали керівнику апарату адмінсуду і відправили рекомендованими листами поштою додому. За версією НАБУ, судді дізналися про наміри слідства вручити підозру і не перебували за місцем роботи та проживання. Сам Вовк стверджував, що у цей час був на робочому місці.

1 вересня 2020 року Вища рада правосуддя знову відмовилася відстороняти Вовка з посади голови Окружного адмінсуду Києва. Аргумент ради: Вовк не не отримав статус підозрюваного.

22 жовтня Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжні заходи суддям Окружного адміністративного суду, бо ті не прийшли на засідання.

Тому 3 листопада 2020 року НАБУ знову оголосило Павла Вовка у розшук. У поясненні бюро вказано, що такі дії вимушені через систематичне ігнорування повісток від органу досудового розслідування і слідчого судді, а також неявкою для участі у допиті та інших процесуальних дій.

Окружний адмінсуд за Вовка

Під час головування Вовка в ОАСК його судді ухвалили багато скандальних рішень. Це, зокрема – розблокування Майдану Незалежності під час Революції Гідності (суд дозволив розібрати барикади активістів, що стало сигналом для "Беркуту" штурмувати Євромайдан), скасування націоналізації "Приватбанку", поновлення на посаді екскерівника Державної фіскальної служби Романа Насірова, відсторонення від посади колишньої в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун та інші.

Обшуки у будинку Вовка / Фото bihus.info

Декларація-2019 Павла Вовка

Згідно декларації за 2019, суддя Вовк заробив за рік 628 191 гривень. І значно більшу суму – 1 283 600 гривень – він отримав як роялті-дохід у ТОВ "Мамалюк". Скандальний юрист зберігає готівкою 68 000 доларів США, 28 000 євро, 6200 фунтів стерлінгів і 50 000 гривень. На банківському рахунку – 48 040 гривень.

Павло Вовк володіє квартирою у столиці (83,9 кв. м), житовим будинком під Києвом (127, 4 кв. м) та земельною ділянкою (1600 кв. м).

Має Вовк також коштовності – 3 картини, 2 ікони, 10 монет і колекцію марок (грошової оцінки немає).

Якими статками володіє дружина Світтана, суддя, звісно, не вказав. Вони офіційно розлучені.