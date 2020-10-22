Скандальному судді Вовку не змогли обрати запобіжний захід: причина
Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку. Без запобіжного заходу залишився ще один суддя ОАСК.
Річ у тім, що Павло Вовк та його колега просто не з'явилися на судовому засіданні. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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У САП зауважили, що засідання так і не відбулося, оскільки до суду не з'явилися підозрювані і їх захисники. У прокуратурі додали, що ВАКС повинен був обрати запобіжний захід фігурантам справи "плівок Вовка" 22 жовтня.
Тепер САП і Національне антикорупційне бюро клопотали про призначення голови Окружного адмінсуду Києва і судді застави. Розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу перенесли на 28 жовтня 2020 року.
Справу судді Окружного адмінсуду Павла Вовка: головне
- НАБУ продемонструвало записи, на яких начебто зафіксовано наміри Вовка та інших суддів узурпувати судову владу в країні. 17 липня детективи НАБУ повідомили про підозру Вовку, його заступнику, п'яти суддям Окружного суду та керівнику ДСА Зіновію Холоднюку.
- Підозру передали керівнику апарату Окружного адмінсуду і відправили рекомендованими листами поштою додому. Причина: судді дізналися про наміри слідства і фізично не перебували за місцем роботи та проживання.
- НАБУ оголосило у розшук голову ОАСК, його заступника, трьох суддів і двох ексчленів ВККС. На робочих місцях вони з'явилися лише після оголошення у розшук. І тоді вже повідомлення про підозру вручили їм особисто.