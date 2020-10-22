Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку. Без запобіжного заходу залишився ще один суддя ОАСК.

Річ у тім, що Павло Вовк та його колега просто не з'явилися на судовому засіданні. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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У САП зауважили, що засідання так і не відбулося, оскільки до суду не з'явилися підозрювані і їх захисники. У прокуратурі додали, що ВАКС повинен був обрати запобіжний захід фігурантам справи "плівок Вовка" 22 жовтня.

Тепер САП і Національне антикорупційне бюро клопотали про призначення голови Окружного адмінсуду Києва і судді застави. Розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу перенесли на 28 жовтня 2020 року.

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