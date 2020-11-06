Голові Окружного адмінсуду Вовку втретє не змогли обрати запобіжний захід
Антикорупційний суд знову не зміг обрати запобіжний захід скандальному Павлу Вовку та його заступнику. Все через те, що вони обоє не прийшли на засідання.
Розгляд клопотання довелося знову відкласти, засідання перенесли на 12 листопада, повідомляє пресслужба ВАКС.
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Зауважимо, що Вовк та ще один із суддів Окружного адмінсуду не з'являються на засідання вже втретє. Вперше Антикорупційний суд намагався обрати запобіжний захід їм 22 жовтня. Потім засідання перенесли на 29 жовтня, а згодом – на 5 листопада.
Напередодні Національне антикорупційне бюро оголосило скандального суддю у розшук через те, що він "систематично ігнорує повістки від органу досудового розслідування". Натомість в ОАСК запевнили, що це не так. Мовляв, Павло Вовк з 2 листопада перебуває на самоізоляції через COVID-19.
Сам Павло Вовк вважає оголошення його у розшук "цирком та спробою взяти під контроль судову систему". Крім цього, він назвав НАБУ "медіакілером та дешевим піар-агентством".
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17 липня детективи НАБУ повідомили про підозру Вовку, його заступнику, 5 суддям ОАСКу та керівнику ДСА Зіновію Холоднюку. Відомство оприлюднило записи, на яких начебто зафіксовано наміри Вовка та інших суддів узурпувати судову владу в країні.
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Спочатку підозру передали керівнику апарату Окружного адмінсуду, а також відправили рекомендованими листами поштою суддям додому. Все через те, що вони фізично не перебували за місцем роботи та проживання, оскільки знали про наміри слідства.
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В середині серпня НАБУ оголосило у розшук голову ОАСК, його заступника, трьох суддів і двох ексчленів ВККС. На робочих місцях вони з'явилися лише після оголошення у розшук. Після цього повідомлення про підозру вручили їм особисто.
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