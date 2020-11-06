Антикорупційний суд знову не зміг обрати запобіжний захід скандальному Павлу Вовку та його заступнику. Все через те, що вони обоє не прийшли на засідання.

Розгляд клопотання довелося знову відкласти, засідання перенесли на 12 листопада, повідомляє пресслужба ВАКС.

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Зауважимо, що Вовк та ще один із суддів Окружного адмінсуду не з'являються на засідання вже втретє. Вперше Антикорупційний суд намагався обрати запобіжний захід їм 22 жовтня. Потім засідання перенесли на 29 жовтня, а згодом – на 5 листопада.

Напередодні Національне антикорупційне бюро оголосило скандального суддю у розшук через те, що він "систематично ігнорує повістки від органу досудового розслідування". Натомість в ОАСК запевнили, що це не так. Мовляв, Павло Вовк з 2 листопада перебуває на самоізоляції через COVID-19.

Сам Павло Вовк вважає оголошення його у розшук "цирком та спробою взяти під контроль судову систему". Крім цього, він назвав НАБУ "медіакілером та дешевим піар-агентством".

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