Федеральне бюро розслідувань США заявило, що знайшло докази активного втручання у вибори президента США з боку Ірану та Росії. Нібито ці країни отримали доступ до бази даних виборців.

Директор національної розвідки Джон Реткліфф та голова ФБР Кристофер Рей, виступаючи у будівлі Федерального Бюро Розслідувань, заявили, що Іран та Росія отримали дані американських виборців. Нагадаємо, що до дня виборів – 3 листопада – залишилося менше двох тижнів. Що вороги Америки зуміли викрасти і наскільки це небезпечно, у матеріалі 24 каналу.

Активне втручання у вибори: гучна заява ФБР та розвідки

Ворожі Америці режими перейшли до втручання у вибори, впевнені у розвідці / Колаж BOL News

Тегеран стояв за підробними електронними листами, які надсилалися американцям. Втім, поки що немає доказів чогось більш серйозного, як-то: зміна вже порахованих голосів або зміни особистих даних зареєстрованих на вибори американців.

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Обидві держави "здобули дані американців", зазначив Реткліфф. Вони можуть бути використані "для надсилання неправдивої інформації зареєстрованим виборцям з метою викликати смуток, хаос та підірвати вашу впевненість у американській демократії". Очільники спецслужб також заявили, що Іран планує додаткові кроки найближчим часом. Щоправда, Реткліфф прямо вказав: "… листи могли бути націлені на Трампа".

На думку розвідки, дані які отримали Іран та Росія, були в основному загальнодоступні. Тегеран міг використати їх для своєї політичної кампанії, бо там теж скоро відбудуться вибори. Імена, інформація про партійну реєстрацію та деякі контакти не є секретними, підкреслили в спецслужбах.

Але інша інформація могла бути придбана у хакерів в "даркнеті". Про це "федералам" повідомили в компанії Trustwave, працівники якої й знайшли ці бази.

Бази даних, які ми знайшли – споживачів та виборців – на даний момент продаються хакерами. Вони суттєво знижують складність доступу для інших держав до здійснення складних кампаній по залякуванню та дезінформації, – розповів NYT глобальний директор Trustwave Марк Уайтхед.

Також ФБР довело, що лист нібити від правої організації "Proud Boys", яку нещодавно підтримав Дональд Трамп, прийшли з іншої держави. В них виборців закликали голосувати за Трампа, або у них будуть проблеми. Листи приходили з електронної адреси info@officialproudboys.com, повідомляє CNN.

Іранці підставили близьку до Трампа праву групу, відправши залякування / Фото ABC News

Розсилка пройшла через саудівські страхові системи, які перед тим були зламані. Пізніше теж саме сталося і з компанією в Естонії, що взагалі робила підручники – через неї були відправлені 1500 листів. У деякі було вставлено відео з фейковим змістом. Вільям Адлер з Центру демократії та технологій сказав CNN: "Відео доволі чітко мало на меті показати, що вся ця справа з голосуванням поштою наповнена шахрайством. Що, звісно, не так".

"Іранці слідкують за американською політикою та розуміють ситуацію з "Proud Boys", – сказав CNN Білл Еваніна, очільник Національного контррозвідувального центру безпеки. – Вони знали, що відправка від їх імені призведе до поганої реакції у ЗМІ, потенційно поганої для президента".

Як дізнались у CNN, інформація про "загальнодоступні" дані не зовсім правдива. Джерело повідомило їм: дещо іранці отримали від постачальників та державних систем, а отже – не доступними звичайним людям шляхами. Державні спеціалісти з кібербезпеки приватно визнавали: вони в курсі, що "деякі активності призвели до неавторизованого доступу в системи підтримки виборів".

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Як відомо, діючий президент має близькі відносини з наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом та головою уряду Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, які бачать в Ірані головного соперника у боротьбі за регіональне домінування. Свій перший закордонний візит Трамп здійснив саме до Саудівської Аравії.

Останній козир в рукаві? Новини дають Трампу можливість продовжувати грати на темі фальсифікації виборів. Раніше доказів у нього не було, окрім голосування поштою. Зараз же у нього є бодай якісь зачіпки, незважаючи на те, що інфраструктура не постраждала.

Голова розвідки Реткліфф був критикований, бо нібито грає на руку Трампу, перебуювачи на аполітичній посаді. У той же час, голова ФБР Кристофер Рей залишився поза політикою і отримував свою долю гніу з боку президента. Трамп навіть подумував звільнити Рея після виборів у разі перемоги.

Конгресмен з комітету по розвідці Конгресу США Чак Шумер доєднався до критики Реткліффа: "Я мав сильне відчуття, що це було зроблено скоріше для підриву довіри до виборів, ніж мало стосунок до якоїсь конкретної фігури. Я здивований, що Реткліфф сказав про це на прес-конференції".

Опитані американськими ЗМІ профі теж побачили у виступі Реткліффа бажання догодити президенту Трампу, майже не чіпаючи Росію, акцентуючи увагу майже виключно на Ірані.

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Іран останні 10 років активно розвиває свої потужності у хакерстві /Колаж Threatpost

Іран просто йшов по шляху, який вже був прокладений втручанням у вибори 2016 року, пояснив Реткліфф. І це був російський шлях – підірвати довіру. Тегеран не зацікавлений у переобранні Трампа, оскільки він вийшов з працюючої ядерної угоди та повернув максимальні санкції проти цієї країни.

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Останнім часом Ісламська республіка різко посилила свої кібератаки та задіює для цього все більше ресурсів. "Працівники виборчих комісій повинні бути вдвічі обережними тепер, коли ми знаємо, що вони знов мішені", – прокоментував для NYT сенатор штату від штату Мен Ангус Кінг.

Минулого року приватні кібербезпекові фірми почали ловити іранських оперативників "на гарячому". Ті по всьому світу видавали себе за журналістів та політиків. Часто для "чорного піару" проти Ер-Ріяду чи Єрусалиму. Але вже у 2020, зазначає старший директор FireEye Джон Халтквіст, "вони перейшли від пропаганди до втручання у ці вибори. Це може бути розвідкою перед боєм".

Щоправда, секретар з нацбезпеки Роберт О'Браєн на своєму брифінгу не виглядав упевненим, що Іран взагалі мав до цього причетність. І запевняв, що жодного хакерства не було (хоча дані наведені вище, кажуть про інше – 24).

Зі свого боку Росія два місяці тому проникла у системи в штатах Ілінойс та Арізона у 2016, хоч і не змінила жодного голосу, але мала доступ до інформації. "Достатньо змусити людей думати, що вони щось роблять, – підкреслив Кінг – Необов'язково дійсно щось робити при цьому".

На брифінгу про Кремль було небагато, але ще нещодавно Росія була загрозою номер один.

Якщо росіяни дійсно дісталися до наших систем реєстрації, тоді американці заслуговують знати, що думає уряд з приводу того, що росіяни роблять з цими даними, – підкреслив для NYT Джей Джонсон, міністр внутрішньої безпеки США при Обамі.

Два тижні тому Кіберкомандування знешкодило складну хакерську мережу, які розробили росіяни. Її використовували для нападів програмами-вимагачами у різних містах Америки. Також група Energetic Bear (не плутати з більш відомою Fancy Bear – 24), яка пов'язана з ФСБ РФ, спробувала отримати доступ до державних та локальних урядових мереж. Серед "жертв" аеропорти, ядерні та гідроелектростанції.

Якби це їм вдалося, кажуть спеціалісти, далі горизонтально вони могли б вийти на бази даних виборців.

Згідно з іншою статтею в NYT, всередині розвідки дійсно вважають Росію більшою загрозою, ніж Іран. Американці зрозуміли, як все працює, коли самі вдерлися до російських мереж.

Тоді пазл і склався: РФ нібито планує основну атаку за кілька днів до 3-го листопада або відразу після дня виборів. Скоріш за все, Кремль захоче допомогти Трампу, особливо якщо перегони завершаться маленьким програшом. Тоді можна буде роздувати дискусії з приводу результатів, "зливати" непублічну інформацію, сіяти хаос та сумніви.

Щоправда, можливість Кремля впливати на голоси на національному рівні доволі обмежена, впевнені офіційні особи.

Але тривогу викликає потенційна здатність хакерів з РФ "змінювати, заморожувати, видаляти виборчу інформацію, ускладнюючи виборцям процес голосування, роблячи поштові бюлетені недійсними", зазначають у NYT.