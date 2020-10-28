Правозахисні ініціативи Amnesty International, Center for Reproductive Rights і Human Rights Watch також заявили про урядову атаку на права жінок. Вони зазначили, що таке рішення – це підрив незалежності судової влади й верховенства права.

Протестувальники виходять с плакатами та блокують вулиці у десятках польських містах, як великих, так і маленьких. Влада ж на це ніяк не реагує, а лише закликає носити маски та не виходити на протести, через погіршення ситуації з коронавірусом. Сайт 24 каналу розповідає все, що потрібно знати про ситуацію навколо протестів у Польщі.

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Що зараз з протестами

Акції пройшли у Ґдині, Ґданську, Сопоті, Познані, Кракові, Торуні, Катовіце та інших містах. Загалом до протестів підключилися більш ніж 150 міст. А у Варшаві тисячі людей ввійшли на протест поблизу митрополичої курії, згодом вони перемістилися до офісу католицької фундації "Ordo Iuris", яка ініціювала обмеження абортів. Протестують і під приватним будинком лідера ПіС, віднедавна віцепрем’єра Ярослава Качинського.

Протести 25 жовтня у містах Польщі: фото з Twitter

Також люди приходили до президентського палацу та скандували: "Моє тіло – моя справа", "Думаю, відчуваю, вирішую", "Свобода, рівність, аборт – на вимогу". Протести швидко набули не тільки антиурядового, а й антицерковного характеру. Протестувальники також почали блокувати вулиці.

Загалом протести відбуваються під лозунгами: "Це – війна", "Революція є жінкою", "Пекло жінок".

Blokada trwa. Przybyła samba <3 pic.twitter.com/16Drgjm7q1 — Maciej Konieczny (@_mkonieczny) October 26, 2020

Правоохоронці ж досить жорстоко розганяють протестувальників та застовують сльозогінний газ. До того ж людей затримують та виписують їм штрафи.

У владі протести ігнорують та говорять лише про те, що треба носити маски й не виходити на масові протести, через епідемію коронавірусу.

З чого все почалося

22 жовтня Конституційний Трибунал Польщі визнав незаконними аборти навіть через важкі хвороби та генетичні патології плода. Трибунал наголосив, що кожна людина, навіть ненароджена, має право жити, а такі аборти суперечать польській Конституції.

Варто відмітити, що проблеми з абортами в Польщі існують давно. Так, у 1993 році польським жінкам заборонили робити аборти з соціальних причин, наприклад, коли вагітність переривають через матеріальне становище жінки чи її небажання мати дітей. З тих пір аборти були дозволені у разі, якщо вагітність є наслідком зґвалтування, інцесту, загрожує життю або здоров’ю матері або плід має генетичні патології.

Тепер же в Польщі аборти можна зробити лише в тому разі, якщо жінку зґвалтували чи існує загроза здоров'ю матері. Але такі причини майже ніколи не використовують, а 98% абортів у країні робили саме через те, що плід може мати генетичні патології. Тому, фактично, Конституційний Трибунал майже повністю заборонив аборти у Польщі.

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Чому суд виніс таке рішення

Все це сталося після того, як трьома місяцями раніше президентом Польщі переобрали Анджея Дуду, представника консервативної партії "Право і справедливість".

Ще у 2016 році представники цієї партії, яка вже й на той час була в Польщі правлячою, говорили про підготовку законопроєкту, який заборонить аборти у тому випадку, якщо плід хворий чи існує можливість народження дитини з патологіями. Але тоді така ініціатива викликала масове невдоволення – "чорний протест" – і рішення не прийняли. У "чорних протестах" взяли участь понад 200 тисяч людей, а демонстрації пройшли більш, ніж у 100 містах.

У квітні 2020 року Сейм розглянув у першому читанні законопроєкт "Зупинити аборти" від Кайї Годек, юристки, мати дитини з синдромом Дауна. Саме Кайя Годек активно бореться за заборону абортів ще з 2010-х років. Після розгляду законопроєкту протести не почалися, але жінки почали розвішували містами плакати незгоди з таким рішенням і проєкт знову заморозили.

Я ніколи не приховував, що аборти з євгенічних причин не повинні бути дозволені в Польщі. Я вважав і вважаю, що кожна дитина має право на життя, — заявив президент Анджей Дуда.

Зараз депутати від партії "Право і справедливість" зазначили, що такі аборти порушують Конституцію і звернулися з цим до Конституційного Трибуналу. Суд підтримав консервативну партію країни та заборонив такі аборти.