Апеляційний суд Пенсільванії задовільнив позов передвиборчого штабу Дональда Трампа. Чинний президент США вимагав не враховувати частину бюлетенів, надісланих поштою.

Мовиться про бюлетені, які виборці надіслали поштою і не встигли у встановлений термін до 9 листопада підтвердити свою особистість. Про це повідомляє The Philadelphia Inquirer.

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Чому Трамп вимагав не враховувати частину голосів виборців

Секретарка штату Пенсільванія Кеті Буквар безпосередньо перед виборами продовжила термін надсилання бюлетенів поштою до 12 листопада.

Штаб Трампа зажадав відмінити це рішення та вдався до юридичних заходів.

Апеляційний суд Пенсільванії прийняв рішення на користь чинного президента та постановив, що секретарка не мала таких повноважень для продовження дедлайну.

В остаточних результатах ці бюлетені враховуватися не будуть.

Чи вплинуло рішення суду на результат виборів

У підсумку перемогу в Пенсільванії здобув кандидат від демократів Джо Байден з перевагою у 54 тисячі голосів. Зрештою, як повідомляє видання, на момент суду ні один сумнівний бюлетень не був врахований у результатах виборів.

Що відомо про вибори у США

За попередніми результатами, Джозеф Байден випереджає Дональда Трампа на 73 голоси виборників.

Не дочекавшись офіційних результатів, багато світових лідерів привітали демократа з перемогою.

Трамп розпорядився затримувати усі офіційні привітання, адресовані його опонентові.

Команда перехідного періоду Джо Байдена звернулася в Управління загальних служб США (GSA) з вимогою пришвидшити оголошення офіційних результатів та пригрозили судом.



Попередні результати виборів президента США / Інфографіка 24 каналу