У Мінську 66-річний пенсіонер поскаржився міліції на Олександра Лукашенка та вимагав притягнути його до відповідальності за образи у бік кандидата в президенти Віктора Бабарика. В результаті, до чоловіка вдерлись силовики, зламали двері і вистрілили в груди з помпової рушниці.

Пенсіонеру Сергію Кузнєцову дали 1,5 року нібито за опір силовикам. Про це повідомляє правозахисний центр Вясна.

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Чому чоловік поскаржився на Лукашенка

Пенсіонеру не сподобалось, що Олександр Лукашенко називає Бабарика "негідником". Про це він почув по телевізору і зателефонував в службу 102. Він вимагав, аби самопроголошеного президента притягли до відповідальності, але там поклали трубку.

Довідка. Віктор Бабарик був одним з головних суперників Олександра Лукашенка на президентських виборах. Однак його не допустили до участі у виборах.

За інформацією "Вясна", чоловік подзвонив до чергової частини, де наголосив, що диктатора "знищать за цю виборчу кампанію".

Реакція міліції

Після цього, за 2 години, до чоловіка в квартиру вдерлись силовики. Один з них вистрілив йому в груди з помпової рушниці. За словами ОМОНівців, пенсіонер нібито погрожував їм ножем, однак, він це заперечує. Експертиза також не підтвердила цього і на відео не видно, щоб чоловік був озброєний.

Силовики приїхали до Кузнєцова через "образу президента", однак, кримінальну справу за статтею за "публічну образу президента" так і не порушили.