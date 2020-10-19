Пенсіонер у Мінську поскаржився на Лукашенка: силовики виламали йому двері і вистрілили в груди
У Мінську 66-річний пенсіонер поскаржився міліції на Олександра Лукашенка та вимагав притягнути його до відповідальності за образи у бік кандидата в президенти Віктора Бабарика. В результаті, до чоловіка вдерлись силовики, зламали двері і вистрілили в груди з помпової рушниці.
Пенсіонеру Сергію Кузнєцову дали 1,5 року нібито за опір силовикам. Про це повідомляє правозахисний центр Вясна.
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Чому чоловік поскаржився на Лукашенка
Пенсіонеру не сподобалось, що Олександр Лукашенко називає Бабарика "негідником". Про це він почув по телевізору і зателефонував в службу 102. Він вимагав, аби самопроголошеного президента притягли до відповідальності, але там поклали трубку.
За інформацією "Вясна", чоловік подзвонив до чергової частини, де наголосив, що диктатора "знищать за цю виборчу кампанію".
Реакція міліції
Після цього, за 2 години, до чоловіка в квартиру вдерлись силовики. Один з них вистрілив йому в груди з помпової рушниці. За словами ОМОНівців, пенсіонер нібито погрожував їм ножем, однак, він це заперечує. Експертиза також не підтвердила цього і на відео не видно, щоб чоловік був озброєний.
Силовики приїхали до Кузнєцова через "образу президента", однак, кримінальну справу за статтею за "публічну образу президента" так і не порушили.