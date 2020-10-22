Українці, яким виповнилося понад 80 років, отримують чималі доплати до пенсії. І це лише початок, вже у 2021 році додаткові гроші зможуть отримати також пенсіонери з категорії 75+.

Подальші кроки влади до підвищення пенсій

Щороку українська влада планує видавати доплати до пенсій все молодшим категоріям українських пенсіонерів. Про це Президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю кільком українським телеканалам, повідомляє 24 канал.

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Пенсіонери 80+ отримують додаткові чималі гроші порівняно з тим, що було. Наступного року запрацює програма "75+" – вони будуть отримувати більше. Далі ми хочемо знижувати цей вік людей,

– наголосив Зеленський.

Президент назвав умову для збільшення соцвиплат

Президент пояснив, що наразі підвищення соціальних виплат здійснюється на рівні, який дозволяє теперішній стан української економіки.

Щоб зарплати та пенсії систематично зростали, у країні мають працювати кілька мільйонів підприємств. І всі вони мають чесно сплачувати податки до українського бюджету. Коли зростатиме кількість бізнесів та податків, зростатиме і мінімальна пенсія.

Зеленський наголосив, що наразі дуже мало підприємців наважилися вийти з тіні. Однак з часом чесно працюватимуть усі. Саме для цього країну потрібно терміново "перевести" в електронний режим.