Пенсіонери у Білорусі влаштували "Марш мудрості": не минулося без затримань
У столиці Білорусі Мінську 23 листопада пенсіонери влаштували мирний "Марш мудрості". До них долучилися медики, які у разі потреби повинні були надати медичну допомогу учасникам акції. На жаль, не минулося без затримань – силовики "пакували" в автозаки пенсіонерів.
Учасники маршу розпочали ходу з проспекту Незалежності. Про це повідомляє TUT.BY.
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Пенсіонери пройшли звичним маршрутом, оминаючи будинок КДБ і ГУМ. З протилежного боку за ними спостерігали силовики з припаркованих бусів. Після цього учасники маршу пенсіонерів дійшли до цирку.
Пенсіонери кричали "Ганьба!", "Це наше місто!" та "Фашисти". У руках учасники акції тримали біло-червоно-білі прапори. Попри мирний настрій мітингувальників, силовики застосували проти пенсіонерів силу.
На кадрах, які оприлюднили очевидці, видно, як бабусь та дідусів "пакують" в автозаки.
"Марш мудрості" у Мінську / Фото TUT.BY
Як повідомляє "Радыё Свабода", у Гродно відбулася ідентична акція пенсіонерів. За протестувальниками стежили співробітники ОМОН.
Що відбувається у Білорусі: останні новини
- Понад три місяці білоруси виходять на вулиці з акціями протесту проти режиму Олександра Лукашенка. Стільки ж часу точиться боротьба між силовиками та протестувальниками. Зазвичай протести загострюються у вихідні дні.
- 22 листопада у Мінську влаштували Марш проти фашизму. Водночас силовики звезли до центру Мінська спецтехніку та автозаки. Ще до старту акцій учасників почали розганяти та затримувати. Традиційно у хід пішли водомети та інші спецзасоби.
- Попри масові затримання та жорстокість з боку силовиків, кількість людей, які брали участь в акції, лише збільшилася.
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