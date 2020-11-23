У столиці Білорусі Мінську 23 листопада пенсіонери влаштували мирний "Марш мудрості". До них долучилися медики, які у разі потреби повинні були надати медичну допомогу учасникам акції. На жаль, не минулося без затримань – силовики "пакували" в автозаки пенсіонерів.

Учасники маршу розпочали ходу з проспекту Незалежності. Про це повідомляє TUT.BY.

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Пенсіонери пройшли звичним маршрутом, оминаючи будинок КДБ і ГУМ. З протилежного боку за ними спостерігали силовики з припаркованих бусів. Після цього учасники маршу пенсіонерів дійшли до цирку.

Пенсіонери кричали "Ганьба!", "Це наше місто!" та "Фашисти". У руках учасники акції тримали біло-червоно-білі прапори. Попри мирний настрій мітингувальників, силовики застосували проти пенсіонерів силу.

На кадрах, які оприлюднили очевидці, видно, як бабусь та дідусів "пакують" в автозаки.

"Марш мудрості" у Мінську / Фото TUT.BY

Як повідомляє "Радыё Свабода", у Гродно відбулася ідентична акція пенсіонерів. За протестувальниками стежили співробітники ОМОН.

Що відбувається у Білорусі: останні новини

Понад три місяці білоруси виходять на вулиці з акціями протесту проти режиму Олександра Лукашенка. Стільки ж часу точиться боротьба між силовиками та протестувальниками. Зазвичай протести загострюються у вихідні дні.

з акціями протесту проти режиму Олександра Лукашенка. Стільки ж часу точиться боротьба між силовиками та протестувальниками. Зазвичай протести загострюються у вихідні дні. 22 листопада у Мінську влаштували Марш проти фашизму. Водночас силовики звезли до центру Мінська спецтехніку та автозаки. Ще до старту акцій учасників почали розганяти та затримувати. Традиційно у хід пішли водомети та інші спецзасоби.

Водночас силовики звезли до центру Мінська спецтехніку та автозаки. Ще до старту акцій учасників почали розганяти та затримувати. Традиційно у хід пішли водомети та інші спецзасоби. Попри масові затримання та жорстокість з боку силовиків, кількість людей, які брали участь в акції, лише збільшилася.

Більше про масові протести у Білорусі, які не вщухають вже понад 3 місяці, – читайте за посиланням.