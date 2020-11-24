Якщо російська сторона розблокує контрольні пункти в'їзду – виїзду на Донбасі, жителі ОРДЛО зможуть отримати пенсії. "Ощадбанк" заявив про готовність продовжити термін електронних карток для тих пенсіонерів, у кого він закінчився.

Термін продовжать на 3 місяці. Про це представники "Ощадбанку" заявили під час засідання економічної підгрупи Тристоронньої контактної групи. Про це у фейсбуці інформує українська делегація в ТКГ

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Росіянам нагадали про механізм щодо порушення режиму тиші

Також представники України зазначили, що завершились й засідання політичної та гуманітарної підгруп ТКГ.

Підгрупа з безпеки підтвердила дієвість координаційного механізму у разі порушення режиму припинення вогню. І делегація нагадала російській стороні, що 13 листопада політичні радники голів держав нормандського формату вирішили продовжити відпрацьовувати конкретні механізми координації та навіть їх письмово фіксувати,

– мовиться у повідомленні делегації України ТКГ.

Українські представники нагадали, що така позиція була і в російського делегата Дмитра Козака, проте до "безпосередніх виконавців" її, мабуть, забули донести.