У Кабміні та "Ощадбанку" ухвалили необхідні рішення для того, аби після карантину пенсіонери, що живуть на окупованому Донбасі, могли отримати усі виплати. Всі накопичення зберігатимуться на картці.

Як пенсіонери в ОРДЛО отримуватимуть пенсії під час карантину

Пенсіонери зможуть отримати пенсії навіть після протермінування карток "Ощадбанку". Про це заявив віцепрем'єр з питань реінтеграції Олексій Резніков в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Обмеження з карт зняли на 60 днів до моменту повного закінчення карантину.

За словами Резнікова, у постанові уряду відзначили, що після завершення карантину протягом двох місяців можуть провести верифікацію стану, тобто, що підтвердити, що вони є пенсіонерами та внутрішньо переміщеними особами.

Забезпечення пенсіями всіх, хто свого часу дійсно чесно заробив цю пенсію, проживає на окупованих територіях і не з'явився в цей час – це питання прийняття окремого рішення,

– додав політик.

До слова, "Ощадбанк" повідомив, що всі накопичувальні карти продовжують термін дії до 2021 року. Відтак пенсіонери, яким через карантин не вдасться перетнути КПВВ, можуть не перейматись, адже заощадження на картках залишаться.

Як українцям збільшать пенсії у 2021 році

В Україні у 2021 році протягом 5 етапів підвищуватимуть пенсії. У Кабміні запланували надбавки, а також індексацію пенсій. Загалом виплати збільшать для близько 10 мільйонів пенсіонерів.



Як збільшуватимуть пенсії у 2021 році / Календар Кабміну