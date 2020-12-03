Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроєкт, у якому пропонують зняти вікові обмеження для роботи держслужбовців. Також депутати скоротили терміни подання зауважень та пропозицій до другого читання.

На засіданні парламенту 3 грудня 2020 року за таке рішення проголосували 260 народних обранців, повідомляє 24 канал.

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У законопроєкті пропонують виключити пункт про те, що особа, яка досягла 65 років, не може обіймати державну посаду. Також він передбачає призначення таких осіб на 1 рік державної служби з правом повторного призначення без обов'язкового щорічного проведення конкурсу.

Умови будуть дійсними поки держслужбовець не досягне 70 років.

Як на закон відреагували депутати

Нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що прийняття такого законопроєкту забезпечить ефективну роботу державних органів. Також це допоможе впровадити "гнучкий підхід у врегулюванні граничного віку державної служби".

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Депутат Тарас Батенко від групи "За майбутнє" розповів, що вони готові підтримати проєкт закону лише у першому читанні. За його словами, такі нововведення можуть спонукати молодь їхати за кордон.

Водночас наредп від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко пригадав випадок з поверненням Вітольда Фокіна. Він зазначив, що наразі влада шукає "дорослих".

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Позитивно відгукнулася про такий законопроєкт депутатка від партії "Батьківщина" Альона Шкрум. Вона заявила, що владі необхідні досвідчені та професійні працівники.

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