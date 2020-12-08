Пентагон вперше може очолити афроамериканець, – ЗМІ
Джо Байден має намір призначити міністром оборони афроамериканця та генерала у відставці Ллойда Остіна. Якщо він таки очолить Пентагон, то стане першим афроамериканцем на цій посаді.
Про те, що Ллойд Остін може очолити армію Сполучених Штатів, повідомляють одразу кілька ЗМІ – CNN і Politico.
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Обидва видання посилаються на джерела, ознайомлені з перебігом переговорів. Відповідно до них, Байден зробив Остіну відповідну пропозицію, а той її прийняв.
Відзначається, що якщо Остін очолить Пентагон, то стане першим афроамериканцем на цій посаді. Він – колишній глава Центрального командування США. З армії звільнився у 2016 році.
До слова, раніше про можливе призначення Остіна главою американської армії повідомляло видання Axios.
Яких ще кандидатів на посаду розглядали
- ексміністра внутрішньої безпеки Джеха Джонсона;
- сенатора від Іллінойсу та підполковника у відставці Теммі Дакуорта;
- колишню заступницю голови Пентагону за часів Барака Обами Мішель Флурной.
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