Джо Байден має намір призначити міністром оборони афроамериканця та генерала у відставці Ллойда Остіна. Якщо він таки очолить Пентагон, то стане першим афроамериканцем на цій посаді.

Про те, що Ллойд Остін може очолити армію Сполучених Штатів, повідомляють одразу кілька ЗМІ – CNN і Politico.

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Обидва видання посилаються на джерела, ознайомлені з перебігом переговорів. Відповідно до них, Байден зробив Остіну відповідну пропозицію, а той її прийняв.

Відзначається, що якщо Остін очолить Пентагон, то стане першим афроамериканцем на цій посаді. Він – колишній глава Центрального командування США. З армії звільнився у 2016 році.

До слова, раніше про можливе призначення Остіна главою американської армії повідомляло видання Axios.

Яких ще кандидатів на посаду розглядали

ексміністра внутрішньої безпеки Джеха Джонсона;

сенатора від Іллінойсу та підполковника у відставці Теммі Дакуорта;

колишню заступницю голови Пентагону за часів Барака Обами Мішель Флурной.

Довідка. Наразі виконувачем обов'язків міністра оборони США є Крістофер Міллер. Нещодавно він замінив на посаді Марка Еспера, який подав у відставку.