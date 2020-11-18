Поліцейським із Кагарлика провели не переатестацію, а опитування. Звільнили лише підозрюваних, натомість більшість співробітників Кагарлицького відділку перевели в Обухівський. Частину з них навіть підвищили.

Коли ця історія набула розголосу, профільний комітет Ради зібрався на позачергове засідання в закритому режимі. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів Андрій Осадчук, народний депутат "Голосу"

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Туди, за його словами, викликали представників ДБР та прокуратури. Національна поліція, а також міністр внутрішніх справ Аваков відреагували на це нібито нормально: сказали, що всіх буде звільнено, а відділок у Кагарлику ліквідують.

"Інші працівники не могли не знати про способи роботи своїх колег. В Кагарлику, якщо я не помиляюся, працювало до 70 людей. Ми розуміємо, що це був випадок не лише з постраждалою Нелею. Слідство вже встановило, що випадків знущання було багато", – зауважив Осадчук.

Нам обіцяли, що щонайменше усіх звільнять. Станом на сьогодні відбулося все геть не так. Звільнили та фактично притягнули до відповідальності лише безпосередніх виконавців,

– наголосив він.

Й додав, що лише внаслідок величезного тиску нардепів, громадських активістів та адвокатів, які безкоштовно надають допомогу постраждалій, пред'явили підозру ще й керівнику відділку.

Довідка. За даними слідства, екскерівник Кагарлицького відділення поліції знав про злочинні дії підлеглих, але не повідомив про це та не зупинив їх.

Всіх інших, зазначив депутат, не звільнили. "Переатестація" відбулася дуже формально, вона була більше схожою на опитування. Кагарлицький відділок юридично ліквідували, але насправді його просто перевели у Обухівський. Всі люди звідти продовжують працювати в Нацполіції.

"Розраховую на те, що безпосередні виконавці будуть покарані та притягнені до відповідальності. Ми з адвокатами зробимо для цього все, що від нас залежить. Це має бути показово для всієї системи МВС. Сподіваюся, суд зможе почати слухання ще до кінця 2020 року", – підсумував він.

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