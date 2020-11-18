Переатестації поліцейських у Кагарлику не було, деяких підвищили, – нардеп
Поліцейським із Кагарлика провели не переатестацію, а опитування. Звільнили лише підозрюваних, натомість більшість співробітників Кагарлицького відділку перевели в Обухівський. Частину з них навіть підвищили.
Коли ця історія набула розголосу, профільний комітет Ради зібрався на позачергове засідання в закритому режимі. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів Андрій Осадчук, народний депутат "Голосу"
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Туди, за його словами, викликали представників ДБР та прокуратури. Національна поліція, а також міністр внутрішніх справ Аваков відреагували на це нібито нормально: сказали, що всіх буде звільнено, а відділок у Кагарлику ліквідують.
"Інші працівники не могли не знати про способи роботи своїх колег. В Кагарлику, якщо я не помиляюся, працювало до 70 людей. Ми розуміємо, що це був випадок не лише з постраждалою Нелею. Слідство вже встановило, що випадків знущання було багато", – зауважив Осадчук.
Нам обіцяли, що щонайменше усіх звільнять. Станом на сьогодні відбулося все геть не так. Звільнили та фактично притягнули до відповідальності лише безпосередніх виконавців,
– наголосив він.
Й додав, що лише внаслідок величезного тиску нардепів, громадських активістів та адвокатів, які безкоштовно надають допомогу постраждалій, пред'явили підозру ще й керівнику відділку.
Всіх інших, зазначив депутат, не звільнили. "Переатестація" відбулася дуже формально, вона була більше схожою на опитування. Кагарлицький відділок юридично ліквідували, але насправді його просто перевели у Обухівський. Всі люди звідти продовжують працювати в Нацполіції.
"Розраховую на те, що безпосередні виконавці будуть покарані та притягнені до відповідальності. Ми з адвокатами зробимо для цього все, що від нас залежить. Це має бути показово для всієї системи МВС. Сподіваюся, суд зможе почати слухання ще до кінця 2020 року", – підсумував він.
Злочини правоохоронців у Кагарлику: що відомо
- У ніч на 24 травня правоохоронці застосовували тортури до 25-річної Нелі Погребицької, яку запросили до відділку як свідка у справі про крадіжку майна.
- Жінку били, ґвалтували, одягали у протигаз, кайданки й навіть стріляли над її головою з табельної зброї, аби залякати.
- В цей час у відділку перебував ще один затриманий. Аби той мовчав, поліцейські били його по голові дубинками, ставили на коліна.
- Решта поліцейських Кагарлицького відділку, попри крики про допомогу та постріли, жодним чином не відреагували.
- Слідство встановило, що кагарлицькі поліцейські раніше застосовували електричний струм, катували та примусово перевозили людей в багажнику автомобіля, били їх у лісі, аби отримати свідчення.
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