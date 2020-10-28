Перебуваємо під тиском НАЗК та НАБУ, – у Конституційному Суді звернулись до Зеленського
У Конституційному Суді заявили про тиск з боку деяких політиків, а також антикорупційних органів. Зокрема, НАБУ та НАЗК.
Що кажуть у суді
Судді звернулись до президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та спікера парламенту Дмитра Разумкова. Відповідну заяву розмістили на сайті суду.
До теми Суд дозволив брехати в деклараціях: реакція Офісу Президента
Конституційний Суд України упродовж кількох місяців перебуває під постійним тиском органів державної влади, зокрема НАЗК та НАБУ,
– написали у заяві.
Мовляв, вплив здійснюють як на окремих суддів, так і загалом на Суд. В установі стверджують, що таким чином, роботу суду хочуть зупинити та підірвати його авторитет.
Крім цього, у заяві зазначили, що попри звинувачення в упередженості та заангажованості, суд надалі працюватиме, забезпечуючи верховенство Конституції України.
Скандал навколо Конституційного Суду: що відомо
- 27 жовтня на закритому засіданні Конституційний суд визнав, що нібито кримінальна відповідальність за неправдиве декларування є "неконституційною".
- Таким чином, якщо чиновники збрешуть у своїй декларації, вони можуть уникнути покарання.
- До слова, позов подали народні депутати від ОПЗЖ і групи "За майбутнє", яку пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським.
- Таке рішення викликало у суспільстві шквал обурення.
- В Офісі Президента теж заявили, що жодного відступу в антикорупційній роботі не допускають навіть гіпотетично.