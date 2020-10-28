У Конституційному Суді заявили про тиск з боку деяких політиків, а також антикорупційних органів. Зокрема, НАБУ та НАЗК.

Що кажуть у суді

Судді звернулись до президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та спікера парламенту Дмитра Разумкова. Відповідну заяву розмістили на сайті суду.

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Конституційний Суд України упродовж кількох місяців перебуває під постійним тиском органів державної влади, зокрема НАЗК та НАБУ,

– написали у заяві.

Мовляв, вплив здійснюють як на окремих суддів, так і загалом на Суд. В установі стверджують, що таким чином, роботу суду хочуть зупинити та підірвати його авторитет.

Крім цього, у заяві зазначили, що попри звинувачення в упередженості та заангажованості, суд надалі працюватиме, забезпечуючи верховенство Конституції України.

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