Перед Харківською міськрадою встановили сміттєвий бак зі знімками 3 депутатів: фото
У Харківській міській раді 9 грудня відбувається перша сесія VIII скликання. Пікетувальники встановили перед мерією сміттєвий бак з фотографіями депутатів від "Опозиційної платформи – За життя" та "Партії Шарія".
Ініціаторами є організації "Правий сектор" та "Фрайкор". Про це повідомляє "Суспільне".
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На сміттєвому баку пікетувальники розмістили фото депутатів
- Андрія Лесика, Андрія Спаського (ОПЗЖ);
- Микити Роженка ("Партія Шарія").
Знімки депутатів на баку для сміття / Фото "Суспільного"
Лідер харківського "Правого сектору" Юрій Лихота уточнив, що акція попереджувальна, "полювати" на депутатів протестувальники не мають намірів.
Попереджаємо, що Харків – це Україна. Ми зробимо так, що якщо вони будуть дерибанити бюджет, у них буде горіти під ногами земля,
– зазначив Лихота.
У протесті також беруть участь учасники Спілки ветеранів АТО та організації "Традиція і порядок".
Перед учасниками пікету виступив депутат міськради від "Європейської солідарності" Юрій Корсунов. За його словами, "ЄС" має стати "запобіжником реваншистським, сепаратистським силам".
Що кажуть депутати з фото
Андрій Лесик прокоментував ситуацію, заявивши, що не розуміє, у чому справа.
"Це якесь дежавю. 5 років тому було те саме. Що їм сьогодні не подобається? Тільки нова сесія. Позиція наша – за здорову конкуренцію і здоровий глузд", – заявив Лесик.
Натомість Микита Роженко свою позицію щодо висловлень протестувальників не озвучив.
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