У Харківській міській раді 9 грудня відбувається перша сесія VIII скликання. Пікетувальники встановили перед мерією сміттєвий бак з фотографіями депутатів від "Опозиційної платформи – За життя" та "Партії Шарія".

Ініціаторами є організації "Правий сектор" та "Фрайкор". Про це повідомляє "Суспільне".

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На сміттєвому баку пікетувальники розмістили фото депутатів

Андрія Лесика, Андрія Спаського (ОПЗЖ);

Микити Роженка ("Партія Шарія").



Знімки депутатів на баку для сміття / Фото "Суспільного"

Лідер харківського "Правого сектору" Юрій Лихота уточнив, що акція попереджувальна, "полювати" на депутатів протестувальники не мають намірів.

Попереджаємо, що Харків – це Україна. Ми зробимо так, що якщо вони будуть дерибанити бюджет, у них буде горіти під ногами земля,

– зазначив Лихота.

У протесті також беруть участь учасники Спілки ветеранів АТО та організації "Традиція і порядок".

Перед учасниками пікету виступив депутат міськради від "Європейської солідарності" Юрій Корсунов. За його словами, "ЄС" має стати "запобіжником реваншистським, сепаратистським силам".

Що кажуть депутати з фото

Андрій Лесик прокоментував ситуацію, заявивши, що не розуміє, у чому справа.

"Це якесь дежавю. 5 років тому було те саме. Що їм сьогодні не подобається? Тільки нова сесія. Позиція наша – за здорову конкуренцію і здоровий глузд", – заявив Лесик.

Натомість Микита Роженко свою позицію щодо висловлень протестувальників не озвучив.

Зверніть увагу! О 10:00 9 грудня в Харкові розпочалася перша сесія міської ради VIII скликання. Відбувається засідання без обраного мера Геннадія Кернеса. Водночас під стінами органу від ранку триває мітинг "Міськрада без вати".