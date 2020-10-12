Перед загостренням у Карабаху Азербайджан масово скупляв турецьку військову техніку
Азербайджан у вересні 2020 року став головним імпортером військової техніки з Туреччини – одного з найбільших експортерів у цій сфері. Імовірно, це пов'язане з загостренням конфлікту в Нагірному Карабаху, яке розпочалося саме наприкінці вересня.
Про те, що Азербайджан став головним імпортером турецької оборонної й авіаційної техніки, повідомляє видання Anadolu з посиланням на Союз експортерів Туреччини.
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Всього у вересні 2020 року Туреччина експортувала продукції оборонної промисловості на 1,6 мільярда доларів. Головний імпортер Азербайджан закупив її на понад 77 мільйонів доларів.
Для порівняння, Оман, який іде другим імпортував продукції на майже 63 мільйони доларів, а треті в списку Сполучені Штати Америки – на трохи більше як 62 мільйони.
Варто зазначити, що наростання імпорту Азербайджаном відбулося конкретно в місяць, коли почалося загострення в Нагірному Карабаху. Адже за 9 місяців 2020 року головним імпортером є США, які закупили продукції Туреччини на понад 531 мільйон доларів.
Чому це важливо?
Загострення в Нагірному Карабаху почалося 27 вересня, тобто в самому кінці місяця. Дуже малоймовірно, що всю цю техніку Азербайджан закуповував в останні 4 дні місяця. Найімовірніше, це було ще перед загостренням. Хоча перший варіант виключати теж не можна.
Після поновлення бойових дій Азербайджан і Вірменія звинувачували в цьому одне одного. Втім нарощення імпорту військової техніки може бути свідченням того, що щонайменше одна зі сторін готувалася до загострення заздалегідь.