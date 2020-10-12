Азербайджан у вересні 2020 року став головним імпортером військової техніки з Туреччини – одного з найбільших експортерів у цій сфері. Імовірно, це пов'язане з загостренням конфлікту в Нагірному Карабаху, яке розпочалося саме наприкінці вересня.

Про те, що Азербайджан став головним імпортером турецької оборонної й авіаційної техніки, повідомляє видання Anadolu з посиланням на Союз експортерів Туреччини.

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Всього у вересні 2020 року Туреччина експортувала продукції оборонної промисловості на 1,6 мільярда доларів. Головний імпортер Азербайджан закупив її на понад 77 мільйонів доларів.

Для порівняння, Оман, який іде другим імпортував продукції на майже 63 мільйони доларів, а треті в списку Сполучені Штати Америки – на трохи більше як 62 мільйони.

Варто зазначити, що наростання імпорту Азербайджаном відбулося конкретно в місяць, коли почалося загострення в Нагірному Карабаху. Адже за 9 місяців 2020 року головним імпортером є США, які закупили продукції Туреччини на понад 531 мільйон доларів.