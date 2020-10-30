Жертвами жорстокого нападу у католицькій базиліці Нотр-Дам у Ніцці 29 жовтня стали троє людей. Це – дві жінки та один чоловік. Чоловік працював у храмі та був батьком 3 дітей.

Інша загибла – Сімоне Баррето Сільва була мамою 2 дітей. Після важких поранень, які їй завдав терорист, вона встигла вибігти з церкви. Жінка забігла у бар, розташований поруч та впала там на підлогу, передає The Guardian.

Актуально Ножі, Коран і телефони: у Ніцці знайшли речі чоловіка, який вчинив теракт

Сільва, за свідченнями очевидців, перед смертю встигла сказати:

Передайте моїм дітям, що я їх люблю.

Сімоне Баррето Сільва була родом із Сальвадору. Вона 30 років прожила у Парижі.

Чоловік, що працював у церкві, – це 55-річний Вінсент Локес. Нападник перерізав йому горло.

Локес був побожним католиком і протягом 10 років працював у базиліці, де допомагав проводити підготовку до причасть і мес. Також він вітав відвідувачів та вірян вранці.

Я настільки шокована. Я все ще уявляю, все ще бачу, як він йде, запалюючи свічки. А тепер я думаю: "Його більше немає",

– сказала парафіянка церкви Лаура Мале.

Ім'я третьої жертви не називають. Відомо, що це була 60-річна жінка, яка прийшла в базиліку вранці, щоб помолитися, коли на неї жорстоко напали в церкві. Їй нібито глибоко перерізали горло, вбивця, найімовірніше, хотів обезголовити її.

Теракти у Франції: коротко про головне

Низка нападів трапилась у Франції 29 жовтня.

Найкривавіший із них трапився вранці у базиліці Нотр-Дам у Ніцці. Там озброєний чоловік напав на людей із вигуками "Аллах Акбар". За попередньою інформацією, він обезголовив одну людину, а ще 2 убив. Окрім того, до затримання поліцією, він встиг поранити ще багатьох людей.

Також французька поліція встигла запобігти терактам в Авіньйоні та Ліоні. У першому місті на поліцейських спробував накинутись озброєний чоловік, але його ліквідували. У Ліоні ж правоохоронці затримали чоловіка з 30-сантиметровим ножем, який розгулював біля трамвайної зупинки.

Ще один напад трапився у Саудівській Аравії. Там невідомий з ножем напав на консульство Франції. Постраждав охоронець дипустанови, а нападника затримали.

Після усіх цих випадків у Франції оголосили максимальну терористичну загрозу.

Теракти у Франції: дивіться відео